Unai Emery y Luis García. Presente y pasado del Villarreal CF. Dos entrenadores que el domingo en Son Moix (14.00 horas) pondrán a prueba sus respectivos estilos en un encuentro en el que el Submarino tratará de romper la 'empatitis' que arrastra en la presente temporada (cinco empates en partidos oficiales) y el equipo balear peleará por seguir en la zona media-alta de la clasificación tras un destacado inicio de temporada.

"La obligación de ganar la tenemos todos, pero el no hacerlo te obliga a mejorar. Vamos dando pasos y el domingo es un reto. Buscamos crecer, tenemos jugadores que están integrándose y que están mejorando y dando pasos para crecer. Eso es un proceso que se vive en los primeros partidos y con gente nueva cuesta un poco más. Estamos creciendo poco a poco", dijo el preparador del conjunto 'groguet'.

"Será un partido de alta exigencia de motivación y en el campo" Unai Emery - Entrenador del Villarreal

Pese a la carga de encuentros (el equipo disputó el martes su primer partido de la Champions y el próximo miércoles recibe en el Estadio de la Cerámica al Elche a las 22.00 horas), Emery no pretende hacer rotaciones en su plantel y presentará en el feudo balear el mejor once posible con la única finalidad de sumar los tres puntos de una tacada. "En Mallorca buscamos el once en mejores condiciones y sin pensar en lo que viene. Los jugadores están con muchas ganas y a un buen nivel, por lo que debemos dar continuidad al equipo", avanzó.

"Debemos adaptarnos a cada partido, tanto por el rival como por su motivación que será muy alta. Son un equipo muy trabajado y complicado, por lo que nos va a exigir mucho. Será un partido de alta exigencia de motivación y en el campo", añadió el entrenador del Villarreal, quien no dudó en elogiar a su rival al asegurar que "saben a lo que juegan, tienen la estructura muy estabilizada, saben lo que deben hacer en cada partido y tienen ya experiencia. Suman gente joven con ganas, que tienen calidad, y veteranos con mucha experiencia. Son un equipo hecho, que nos va a exigir mucho, tanto en contragolpes como en balón parado, por tanto nos van a exigir en cada momento del partido”.

Los 'exgroguets'

En las filas del Mallorca se van a encontrar a varios exjugadores con pasado en el Villarreal. “Los profesionales vamos dando vueltas, es verdad que hay ciertas motivaciones y el que estén exjugadores cómo Costa, Niño o Kubo, Pablo Ortells o el técnico, es especial y nos hace exigirnos y saber que ellos tendrán esa motivación extra. Pero nosotros también la tenemos, pero no es una revancha, son los tres puntos y el poder ganar, eso es lo que nos motiva y nos empuja”, concluyó Emery.

Precisamente, uno de esos miembros con pasado amarillo, Luis García, no dudó en ensalzar el trabajo que se hace en el club de la Plana Baixa y, sobre todo, el buen hacer de Emery en el banquillo. Un técnico que, para el entrenador del Mallorca, "está poco valorado". "El Villarreal lleva desde tiempo haciendo las cosas bien y Unai le ha dado un gen competitivo muy alto. Mantenerse tanto años en Primera es muy difícil y su cantera es un espectáculo", dijo el preparador bermellón, quien ocupó el banquillo del Villarreal en sus categorías inferiores y en el primer equipo de diciembre del 2018 a enero del 2019 en sustitución de Javi Calleja. "Unai es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional; tiene cuatro Europa League, hay otros más valorados, pero que no han ganado nada", apostiló.

"El Villarreal lleva desde tiempo haciendo las cosas bien y Unai le ha dado un gen competitivo muy alto" Luis García - Entrenador del Mallorca

Pese al potencial del rival, el técnico madrileño dijo estar centrado en su trabajo y confirmó en la rueda de prensa que no podrá contar con los centrales Antonio Raíllo, Martín Valjent y Franco Russo, ni tampoco con el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, todos con problemas físicos.

"Tengo decidido quién jugará (en el eje de la defensa), y solo les pido que no lo matéis, porque nos estará ayudando. (Josep) Gayá debutará en Primera ante el Villarreal o en el próximo partido frente al Real Madrid; solo les digo que la implicación de la plantilla es muy alta, y eso me agrada porque hasta cuatro jugadores se me han ofrecido para jugar de central", explicó.

El preparador de los bermellones también se refirió al reencuentro de Take Kubo y Fer Niño, cedidos por el Real Madrid y Villarreal, con sus compañeros del Submarino. "Lo de Fer y Kubo son casos especiales; Fer debe demostrar madurez, es del Villarreal pero ahora defiende al Mallorca", finalizó Luis García.