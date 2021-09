Cuando los 'ex' se convierten en verdugos del Villarreal

Al Villarreal le han jugado malas pasadas en varias ocasiones el hecho de no imponer a sus jugadores cedidos las denominadas cláusulas del miedo, como se conoce a la prohibición de no alinear a dichos futbolistas cuando se enfrentan al club del que son propiedad. En realidad no se trata de imposibilitar que los mencionados jugadores no sean alineados, porque federativamente no es posible y sería imposible esa prohibición, pero sí de imponer una importante cantidad de penalización si jugara ante su equipo, que nunca suele ser abonada por los clubes.

Entre los casos más significativos que ha sufrido el Submarino en sus carnes, cuando sus propios futbolistas le amargaron las tardes que le costaron los tres puntos, un serio disgusto y dejarles con cara de tonto, están las cesiones de Leo Suárez al Valladolid, con un gol del argentino que posibilitó la victoria de los pucelanos en Vila-real por 0-1 en la temporada 2018/19. Santi Cazorla también ejerció de verdugo en la campaña 2006/07 con la camiseta del Recreativo de Huelva con un tanto que firmó la victoria onubense. Y también está en el recuerdo el gol de Uche con el Granada y con el que los amarillos acabaron siendo derrotados.

Las cláusulas del miedo

Ahora es otro jugador como el joven Fer Niño el que se une a la lista de posibles verdugos de exgroguets en calidad de cedidos, ahora con la camiseta del Mallorca, al que defenderá hasta final de la presente temporada. El Villarreal le ha permitido que se enfrente a sus jugadores este mediodía en Son Moix pero, sin embargo, ha penalizado su alineación en el Estadio de la Cerámica en la segunda vuelta de la competición en Primera División. Otro jugador que está cedido en otro equipo este curso es Manu Morlanes, que jugó dos minutos ante su equipo con el Espanyol, pero que tampoco podrá alinearse en el partido de vuelta que se jugará en Vila-real.

De otra forma, entre exjugadores que le marcaron al Villarreal, aunque en estos casos no estaban cedidos, están Roberto Soldado, que le ha marcado en dos ocasiones al Submarino después de haber dejado el club o Florin Andone, quien lo hizo con el Deportivo de A Coruña.

En este sentido, el Villarreal ya tiene aprendida la lección y tratará de tener controlado a un jugador al que conoce a la perfección y sobre el que Unai Emery, y el resto de vestuario, sabe de lo que es capaz. Fer Niño ya ha demostrado con creces por qué se ganó por méritos propios llegar al primer equipo y, debido al over-booking de jugadores en su posición, el club decidió cederlo a otro Primera para que vaya fogeándose y ganando experiencia antes de regresar al Submarino.