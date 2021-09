Gerard, Chukwueze y Raba, son baja en el Villarreal para medirse al Real Madrid

Tres son las bajas seguras con las que no podrá contar Unai Emery esta noche en el Bernabéu ante el Real Madrid. Gerard Moreno, Samu Chukwueze y Dani Raba no serán incluidos en la lista del Villarreal CF que acudirá a la capital de España, una citación en la que sí ha entrado Yeremi Pino que, pese a no estar al 100% tras ser sustituido el pasado miércoles ante el Elche por una contusión, será duda hasta última hora.