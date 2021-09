Emery tras el empate del Villarreal ante el Real Madrid: "Hemos hecho un partido casi perfecto"

El Villarreal volvió a plantar batalla a un gigante del fútbol europeo como el Real Madrid. Por ello, Unai Emery se mostró satisfecho del trabajo realizado por sus pupilos durante la noche de ayer : "Ayer ganamos en confianza, competimos contra un equipo mejor que nosotros. Ellos apretaron pero también tuvimos alguna ocasión a la contra. El marcador creo que fue justo".

Por su parte, valoró la suma de empates en lo que va de curso :"Los empates quitan dos puntos. Hay que encontrar una regularidad en cuanto a juego y a partir de ahí encontrar los detalles necesarios para ganar. Logramos desactivar al Real Madrid, pero nos falto acierto en ocasiones claras. Creo que hemos hecho un partido casi completo y pensamos en qué hemos fallado para no ser completo del todo».

Respecto a las jugadas polémicas sobre Nacho y Rubén Peña, el técnico de Hondarribia destacó una gran actuación del árbitro: "La jugada sobre Nacho no me ha parecido penalti. Sobre Peña ha habido una acción parecida y tampoco me ha parecido. El colegiado ha hecho un gran arbitraje".

Ahora, a por el Manchester

El calendario no da tregua a un Villarreal que el próximo miércoles se enfrenta al Manchester United en la segunda jornada de la Champions League. Sobre esta exigencia habló el técnico ‘groguet’: "Mañana descansamos y tenemos dos días para preparar el encuentro de Old Trafford. Tenemos una plantilla acostumbrada a jugar muchos partidos europeos y con mucha experiencia. Hacemos rotaciones en función de algunas molestias. Podemos hacer cambios y el equipo llegará en un estado óptimo".

Y reconoció que es un duelo muy ilusionante para todos: "Es un partido que nos reta como el de ayer en el Bernabéu. La Champions ilusiona y creo que los jugadores llegarán bien".

Por último, Emery reflexionó sobre el nivel competitivo que está mostrando su equipo: «En la Supercopa hicimos un partido completo y perdimos en los penaltis. Ante el Atlético tuvimos un partido para ganarlo. Ayer competimos muy bien. Somos capaces de poder ganar ante equipos de este nivel. Hay que tener esa exigencia y ambición para competir ante cualquier rival tanto de Liga como de la Champions League».