Puede parecer una paradoja, pero, en el Manchester United-Villarreal de este miércoles en Old Trafford (21.00 horas), el equipo que está contra las cuerdas es el inglés, que en un mercado de verano bastante parado, ha invertido 140 millones en repescar a Cristiano Ronaldo (15 kilos) para que no acabara en el City, quitarle al Real Madrid a Raphaël Varane (40) y gastar 85 en Jadon Sancho para que solo juegue a ratitos...

Los red devils han visto cómo perdían en la apertura de la Champions contra la cenicienta del grupo (2-1 frente al Young Boys, pese al 0-1 de CR7). Además, el mal momento del United se ha visto refrendado en una semana aciaga con la prematura eliminación de la Capital One Cup frente al West Ham perdiendo en Old Trafford además; y, de remate, otra nueva derrota en casa, ahora en la Premier, contra el Aston Villa, con el penalti fallado por Bruno Fernandes en el descuento.

En el alambre

Esa acumulación de malos resultados han dejado al entrenador Ole Gunnar Solskjær en una situación delicada: el noruego ya venía muy tocado del final de la temporada anterior, sin títulos, cuando ni siquiera maquilló la temporada con la Europa League, conquistada por los groguets.

Colista para empezar

Todo lo que no sea doblegar al Submarino en esta segunda jornada de la fase de grupos (ya no la superaron la pasada campaña, terceros por detrás del Paris Saint-Germain y del Red Bull Leipzig) , dejará a los diablos rojos con un pie fuera de la Champions, competición en la que figura entre los favoritos junto a su vecino citizen, Chelsea, PSG o Bayern. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos oficiales es algo que un club como este, con 58 entorchados nacionales y ocho internacionales (tres copas de Europa), no puede tolerar.

Mal ambiente

Además del entrenador, ahora se disparan las noticias sobre el mal rollo en el vestuario del United: el enfado de la plantilla con Cristiano Ronaldo por imponer un draconiano régimen alimenticio, el run-rún con Sancho por lo poco que ha jugado y lo menos que ha aportado todavía, la situación de un desplazado Edinson Cavani (cedió incluso el icónico dorsal 7 al portugués)... Un ambiente enrarecido del que se puede aprovechar el Villarreal.

¿Con o sin Gerard Moreno?

Y hablando del 7, el del Villarreal, Gerard Moreno, confía en llegar a la esperada cita. Reservado incluso para el Santiago Bernabéu, renqueante desde que tuviera que dejar la concentración de la selección española a principios de septiembre, el barcelonés es seria duda para Old Trafford junto a otro pilar del Submarino como Juan Foyth. Dani Raba y Samu Chukwueze están descartados, junto a Francis Coquelin, expulsado ante el Atalanta.

El Submarino trabajará esta mañana en Miralcamp y luego se desplazará a Mánchester, sin llegar a ejercitarse en Old Trafford.

Así le ha ido sin el '7'

Está claro que el Villarreal es mucho más Villarreal con Gerard, pero tampoco le ha ido mal sin él en los 11 partidos que éste se ha perdido en las dos últimas temporadas: cinco victorias y seis empates (es decir, no ha perdido). Este ejercicio, están los 0-0 en Mallorca y el Bernabéu, más el 4-1 al Elche. En el ejercicio 2020/2021, hubo dos tandas de encuentros en las que no participó el barcelonés por sendas lesiones musculares, con tres victorias (2-1 al Valencia en Liga; 5-3 al Sivasspor y 1-3 al Qarabag), más otro 0-0 liguero (Cádiz). Después, más empates (0-0 contra el Granada en el Estadio de la Cerámica y 1-1 frente a la Real Sociedad), aparte del 0-0 de Huesca y el 0-1 de Girona (Copa del Rey).

Bajas en la defensa inglesa

El United también acude con bajas. La expulsión del lateral derecho Aaron Wan-Bissaka propició la remontada de los suizos. Además, Solskjær tuvo que hacer dos cambios obligados el sábado, frente al Aston Villa: Luke Shaw y el capitán Harry Maguire. Es decir, el lateral izquierdo y uno de los centrales, con lo que el United deberá recomponer la zaga. Diogo Dalot y Victor Lindelöf están llamados a sustituir a estos dos últimos, con opciones para que un examarillo como Eric Bailly regrese al once inicial, desplazando, en ese caso, al portugués al carril del 2.