El Villarreal visita Old Trafford para enfrentarse al Manchester United en la segunda jornada de Champions League. Tras la final de la UEFA Europa League, que alzó el Submarino, ambos equipos se vuelven a medir, ahora en la lucha por los tres puntos de la fase de grupos.

Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, confirmó la baja de su capitán Harry Maguire y dio casi por segura la suplencia de Luke Shaw en el lateral zurdo. Ambos ingleses se suman a las bajas de Aaron Wan-Bissaka, que cumplirá sanción después de ser expulsado ante el Young Boys, y Marcus Rashford, lesionado de larga duración.

El equipo local partirá con el español David De Gea en la portería, que tras unas temporadas de altibajos sigue como dueño de la portería de Old Trafford. En la defensa el Manchester no podrá contar con dos de sus habituales como son Shaw y el capitán Maguire. En el eje de la zaga todo apunta a que el sueco Victor Lindelöf sustituirá a Maguire, que se lesionó en el último partido. Lindelöf empezó la temporada como titular hasta la llegada de Raphael Varane, que esta ocasión será su compañero. La otra incógnita del once de los ingleses es el lateral zurdo, en el que Álex Telles a pesar de no estar al cien por cien podría ser titular ante las dudas de Shaw. En el lateral diestro estará el portugués Diego Dalot, sustituyendo a Aaron Wan-Bissaka, que fue expulsado ante el Young Boys.

Solskjaer atesora una gran cantidad de mediocentros de calidad, aunque los más alineados son Bruno Fernandes y Paul Pogba, dos 'superclase' que entre ambos se distribuyen goles y asistencias. El portugués suma 4 tantos mientras que el francés 7 pases de gol. McTominey y Fred apuntan al doble pivote que sostendrá el equipo. En ataque salvo sorpresa jugarán Cristiano Ronaldo y Mason Greenwood. Además en el banquillo esperarán los Lingard, Sancho, Martial, etc.

Villarreal CF

Unai Emery tiene la difícil papeleta de sacar un resultado positivo de uno de los estadios más potentes del fútbol europeo ante un Manchester que se reforzó este verano con estrellas como Jadon Sancho, Raphael Varane y el regreso de Cristiano Ronaldo.

Para ello Emery seguirá apostando en portería por Gero Rulli. Pau y Albiol formarán pareja tras la buena actuación en el Bernabéu, mientras que en banda derecha estará Juan Foyth y en la izquierda Alfonso Pedraza.

En la sala de máquinas Emery no podrá contar con Francis Coquelin, que fue expulsado ante el Atalanta, pero tendrá a un jugador experimentado en compromisos europeos como Dani Parejo, que ya fue nombrado mejor jugador del partido en la primera jornada. Además, estarán para acompañarle el francés Étienne Capoue y Manu Trigueros, que ya sabe lo que es marcar en esta edición de Liga de Campeones.

Los encargados de intimidar a la defensa local serán Yeremi Pino, Paco Alcácer y Arnaut Danjuma. Los puñales en banda serán Yeremi, que cada vez apunta más alto, y un Danjuma que poco a poco va soltándose y dejando destellos de calidad y goles. Alcácer será el hombre referencia que buscará ver portería en Old Trafford.