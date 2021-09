Los auténticos 'diablos rojos' que amenazan al Villarreal

Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo son dos auténticos diablos rojos. Ambos han trasladado al Manchester United su buena relación en la selección portuguesa. Pese a que el regreso de este último a Old Trafford ha provocado un terremoto en el vestuario, en cuanto a jerarquías y egos, lo cierto es que CR7 ha encontrado en el centrocampista llegador a su mejor aliado, después de que ciertas decisiones del ex del Real Madrid no hayan sentado bien a sus compañeros.