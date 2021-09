Crónica | De Gea quita brillo a la exhibición de fútbol total de un Villarreal top en Manchester (2-1)

De rebote, casi sin querer, llegó el gol que plasmaba uno de los resultados más injustos que ha dejado el fútbol en la Liga de Campeones. El consuelo es que con ese nivel tan alto, el Submarino tiene que ofrecer todavía muchas noches memorables como la de Manchester. Así te hemos contado el minuto a minuto del partido en Mediterráneo.

Enmudeció el 'Teatro de los Sueños'

Old Trafford es conocido como el Teatro de los Sueños, que el equipo amarillo convirtió en pesadillas en una memorable primera parte de fútbol total de los amarillos. Un curso de cómo se defiende en bloque y también una lección de recursos en ataque organizado y a la contra, con pincelazos de un buen trabajo en la estrategia defensiva. La exhibición del equipo de Unai Emery ante la afición del Manchester fue tan monumental que en algunas fases coreó al unísono "Villarreal, Villarreal...".

Y Old Trafford comprobó que los milagros existen, porque marcharse al descanso con el 0-0 en el marcador supera al de la multiplicación de los panes y los peces de Jesús. De Gea evitó que el United se marchara al vestuario con un marcador de escándalo.

Numerosísimas ocasiones de gol

Destacar a alguien en esta versión 4.0 del Submarino atómico de Emery es complicado porque desde Rulli a Alcácer el Submarino funcionó como una orquesta con once directores, once trompetistas, once pianistas... Aquí puedes conocer las puntuaciones de los jugadores del Submarino en Old Trafford.

Y jugando con el once, se contabilizaron hasta el mismo número de aproximaciones con peligro, a la contra, a balón parado, en jugadas elaboradas...

El United parecía un equipo menor. Parejo y Trigueros fabricaron fútbol como si la patente fuera propiedad exclusiva suya. Detrás Pau y Albiol, una pareja de centrales de época, impartían cátedra en la salida de balón y en el dominio del área. Y Danjuma parecía un extraterrestre bajado de la galaxia a Old Trafford --conoce los números de Danjuma en la presente temporada--. Diogo Dalot quedó traumatizado por la facilidad con la que era desbordado una y otra vez. El neerlandes convirtó en héroe a De Gea, quien fue el mejor futbolista del United, con intervenciones providenciales, que dejaron sin gloria acciones espectaculares tanto de Danjuma, como de Pino o Alcácer.

Los Red Devils estaban recibiendo un baile como hacía mucho tiempo no se recordaba en Old Trafford. Y la primera aproximación al área de Rulli llegó rozando el 40 y tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista. Y apenas dos minutos después, Alberto Moreno, colosal por el carril izquierdo, estuvo a punto de introducirse el balón en su propia portería. Parecía increíble pero el United llegó al descanso con un 0-0 que casi era una victoria, porque le mantenía vivo.

Mismo discurso en el segundo tiempo

El Villarreal no varió su discurso. Continuó a lo suyo en el segundo tiempo, sacando siempre el balón desde su área y dando muestras de su variedad de recursos. De dibujos animados la jugada que comenzó Trigueros, continuó Danjuma y concluyó, con una pincelada de artista del área, Paco Alcácer. El 0-1 hacía un mínimo de justicia con la superioridad de un Submarino soberbio.

El mapa de calor del fútbol total del Villarreal ante el United

Pero el United resucitó. Una jugada de estrategia bien diseñada en la pizarra de Solskjaer, concluyó con un trallazo de Álex Telles que sorprendió a Rulli. El partido se equilibró a partir de entonces. El equipo inglés, herido en su orgullo ya mancillado en Gdansk y espoleado por la fuerza brutal que contagiaban los más de 74.000 espectadores de Old Trafford recuperaba el aliento. Emery --estas son las reacciones del técnico pospartido-- movió el banquillo y ordenó escalonadamente cinco cambios.

El partido estaba para decidirse a la ruleta rusa. El cargador se movía de una portería a otra en busca del tiro definitivo que dejase al rival KO. Cavani disparó primero y el balón se marchó fuera con toda la portería para él. Toma y daca.

El Submarino no cambiaba su hoja de ruta, con personalidad y no renunciando al triunfo. De Gea desactivó una bala que parecía mortal de necesidad a un tiro de Moi Gómez envenenado y con una serie de rechaces que no entraron de milagro. El cargador rodaba, parecía que otro empate iba a saldar el sexto duelo entre Manchester y Villarreal... pero quedaba el cartucho de Cristiano Ronaldo, bestia negra de los amarillos.

Y a pocos segundos del final, el portugués vengó el honor del United, manchado en Gdansk. Si, los milagros existen. El Manchester dio fe de ello. La derrota más injusta y cruel del Villarreal.

Aquí puedes ver las estadísticas de Manchester United y Villarreal en Liga de Campeones.

