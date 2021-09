Emery, tras la derrota del Villarreal en Manchester: "Si nos olvidamos del resultado podemos estar orgullosos"

Unai Emery se mostró orgulloso y dolido a partes iguales con la sensación de que se escapó un punto de Old Trafford en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League ante el favorito del grupo: el Manchester United. El técnico vasco destacó el dominio del Villarreal asegurando que el equipo hizo "un gran trabajo", pero insistiendo en que hay que "dar un paso más para ganar partidos". Aquí puedes leer la crónica del Manchester-Villarreal desde Old Trafford.

"Si nos olvidamos del resultado podemos estar orgullosos", dijo Emery. "El equipo ha demostrado tener cara y ojos. Nos hemos enfrentado al Manchester United para competir y ganar", insistió. "Hemos controlado el partido los 90 minutos con una regularidad muy alta, pero en dos acciones finales les hemos concedido dos opciones que han sabido aprovechar", lamentó. "El equipo ha hecho un gran trabajo y esa es la ambición", agregó.

Muy satisfecho

Sobre el trabajo realizado para neutralizar a los 'Red Devils' se mostro contento: "Desactivar al equipo contrario era muy importante hoy y lo hemos hecho", además hizo balance del futbol generado por el Submarino: "También hemos generado y hemos acertado en el gol de Paco (Alcácer). En 90 minutos tácticamente lo hemos perfecto", aseguró. Aunque el de Hondarribia se mostró ambicioso de cara al futuro: "Para querer felicitar a los jugadores me falta un poquito mas. Tenemos que dar un paso más para ganar este tipo de partidos".

El rival al que se enfrentaba el Submarino no era cualquiera, ni el escenario. El Manchester United en un Old Trafford lleno. "Era un test importante para ver de que somos capaces, para ver la línea de la competitividad. Estamos madurando y cogiendo fiabilidad". Aunque también admitió: "Los resultados no acompañan, pero tenemos que seguir dando pasos y crecer". "En el análisis del partido de hoy te quedas en que en una jugada se te va", concluyó.