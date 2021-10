El Villarreal come en la mesa de los grandes

Cuando en el planeta fútbol reinaban Leo Messi y Cristiano Ronaldo --no hace muchos años-- se decía que muy pocos futbolistas del momento podían sentarse metafóricamente en su mesa por la diferencia de nivel futbolístico entre unos y los dos cracks. Algunos situaban a Neymar Jr. como el tercer elegido e incluso se intentó poner en aquel selecto club a Antoine Greizmann, cuyas temporadas en el Atlético de Madrid le valieron para firmar por el Barcelona. Un espejismo. Y precisamente no es un espejismo, sino toda una realidad, que el Villarreal CF 2021/22 sí come en la mesa de los equipos grandes del fútbol europeo... tan solo hay que basarse en hechos.

El consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, apostó fuerte en su día por la contratación de un técnico ganador. Un preparador con experiencia en clubs grandes y títulos --y también finales perdidas-- a sus espaldas. Un entrenador que permitiera al equipo inculcarle carácter ganador, gen competitivo y, sobre todo, que todos y cada uno de los componentes de su plantilla no se crean inferiores a nadie y se sientan capaces de competirle por igual, y ganarle, a cualquier rival, lleve el escudo que lleve. Y la fórmula le está dando resultado al Villarreal.

La Europa League

El salto cualitativo del Submarino con la llegada de Unai Emery comenzó a fraguarse el pasado ejercicio, cuando el club de la Plana Baixa, tras realizar una fase de grupos y una serie de ronda eliminatorias inmaculadas, conquistó el primer título de su historia, nada menos que la segunda máxima competición continental: la Europa League.

Un trofeo que no se le ganó a cualquiera en la final, sino que se le arrebató de las manos al todopoderoso Manchester United, el cual vio como los groguets le dieron una lección de fútbol y le destronaron en la tanda de penaltis. Recuerda el hito más grande de la historia del Submarino: la conquista de la Europa League.

La Supercopa de Europa

Un éxito continental que sirvió de rampa de lanzamiento al equipo y para abrir nuevas puertas. La primera de ellas, la Supercopa de Europa, donde el Villarreal tuteó al campeón de la Champions League, el multimillonario Chelsea, empatando a 1-1, como en la final del pasado ejercicio, pero cayendo esta vez en los penaltis.

El buen fútbol desplegado y las ocasiones malogradas provocaron la admiración de la Europa futbolística de un Submarino que ha llegado para quedarse.

Tutea a los grandes de laLiga

Y comenzó laLiga. Un torneo en el que todavía no se conoce la derrota, cinco empates en seis partidos, pero en el que los amarillos han visitado dos de los campos más difíciles, el del campeón Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano (2-2), y el del líder Real Madrid, el Bernabéu (0-0) mereciendo ganar en ambos y teniendo que conformarse con un empate. ¡Quién lo hubiera dicho hace años!

Tiembla Old Trafford

Y tras ello, la Champions League. En la primera jornada, el Villarreal tuvo contra las cuerdas a uno de los clubs emergentes de Italia, el Atalanta (2-2 en La Cerámica), y en la segunda, el pasado miércoles, los de Emery hicieron temblar a Old Trafford ante un Manchester United en el que el meta De Gea le salvó de encajar incluso una goleada y que solo fue capaz de vencer con una genialidad de Cristiano (2-1). Aquí puedes leer la crónica del partido de Champions en el Teatro de los Sueños.

El Villarreal ya tiene su sitio entre los grandes del fútbol europeo y quiere seguir demostrándolo.