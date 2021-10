Danjuma, otro fichaje de impacto para el Villarreal

El Submarino tuvo en cartera a jugadores que ya miró en la anterior ventana invernal, como el franco-marroquí Amine Harit (ahora en el Marsella) y el exatlético Vitolo (Getafe). También sonaron en las quinielas peloteros del caché del valencianista Guedes y el internacional español Pablo Sarabia (ahora en el Sporting Clube de Portugal lisboeta).

Pero el Villarreal tenía una bala en la recámara. Un futbolista que el grupo de trabajo que lidera el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, ya tenía en su agenda desde hacía varios años y que Unai Emery conocía de su estancia en la Premier League: Arnaut Danjuma, un desconocido neerlandés que militaba en el Bournemouth de la Championship, la 2ª División inglesa.

A lo Rossi o Vietto

Cuando Mediterráneo avanzaba en su edición digital del 12 de julio la tentativa lanzada por el Submarino por el internacional por Holanda, de 15 millones de euros, que el Bournemouth rechazaba en un primer momento, nadie daba crédito a esta posibilidad, por aquello del desconocimiento sobre el jugador.

«Me siento muy bien aquí. Tengo mucho que agradecerle a Unai Emery, ya que está muy pendiente de mí en los entrenamientos, habla mucho conmigo y me da confianza. Emery tiene una manera inteligente de jugar conmigo en los partidos» Arnaut Danjuma - Jugador del Villarreal CF

Uno de esos fichajes que el Villarreal suele sacarse de la chistera de un delantero joven todavía por darse a conocer ante el gran público y que explota a nivel mundial, como sucediera en 2007 con Giuseppe Rossi, fichado por 10 millones al Manchester United (estaba en el filial) con 20 años, o en 2014 con Luciano Vietto, firmado del Racing de Avellaneda argentino con 20 años por 5,5 millones.

Una grata sorpresa

Pero en la nave amarilla sabían que ese era el futbolista a contratar y por el que había que realizar un sobre esfuerzo. El club de la Plana Baixa mandó semanas después una segunda oferta de 20 millones que también fue rechazada --los ingleses pagaron casi 17 millones por Danjuma al Brujas belga--, aceptando la tercera, de algo más de 23 millones el 19 de agosto.

Un fichaje del cual ya se está obteniendo rendimiento en los casi dos meses que lleva en el club. Futbolista dinámico, veloz, que se adapta a cualquiera de las posiciones de ataque, incluso de punta, y que en 8 partidos oficiales que ha participado, 6 de Liga y 2 de Champions, 5 goles y 1 asistencia en 467 minutos, por lo que sale a 1 tanto cada 97 minutos jugador.

Feliz y adaptándose

Un Danjuma que no oculta estar «muy feliz en este club» en el que espera seguir creciendo y mejorando. «Me siento muy bien aquí. Tengo mucho que agradecerle a Unai Emery, ya que está muy pendiente de mí en los entrenamientos, habla mucho conmigo y me da confianza. Emery tiene una manera inteligente de jugar conmigo en los partidos», expone.

«El club y el presidente tenían mucha confianza en mí desde el primer momento y eso es muy importante. A lo que se añade que me he adaptado muy bien, lo que en lo está poniendo más fácil. Estoy bien aquí. Y el entrenador me hace rendir en el campo», añade.

Hasta el momento, todo le está saliendo bien: «Estoy contento por el partido del domingo, creo que somos un equipo fuerte en casa y que hemos jugado a buen nivel todos los partidos de local. El problema es que a veces nos costaba finalizar y marcar goles. Ante el Betis ya se nos dio, marcamos dos goles y no encajamos».

Sobre sus cifras anotadoras, confiesa que «mis estadísticas son buenas hasta ahora, pero esto acaba de empezar. Tengo más ganas de rendir para el equipo, hambre y la determinación de rendir bien para el club», destaca Danjuma, un fichaje de impacto.