Ha vuelto para quedarse. Cuando el pasado domingo Vicente Iborra sustituía a Ètienne Capoue en el minuto 90 del partido en el que el Villarreal CF derrotó al Real Betis en La Cerámica (2-0), el centrocampista valenciano del Submarino dejaba atrás un calvario de 10 diez meses sin jugar por culpa de una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Un regreso que, para el propio protagonista, fue «como si volviera a debutar».

«Estoy contento, no pletórico, pero sí feliz. Es como si volviera a debutar y ahora estoy con ganas de jugar más y ayudar al equipo», explicó ayer el mediocentro. Un Iborra que, pese a estar listo el verano, sufrió otro contratiempo. «Me sentía uno más en pretemporada, pero el covid me hizo parar y no pude jugar partidos. Llegó la competición y es más complicado entrar, pero esto es muy largo y durante una temporada hay muchos momentos. Estoy preparado y recuperado para poder ayudar ya cuando llegue mi turno», dijo.

Acepta su rol

No fue sencillo para el futbolista valenciano, uno de los líderes del vestuario amarillo, aceptar el nuevo rol cuando se lesionó en el ligamento cruzado de la rodilla el pasado mes de diciembre, admitiendo que «no es fácil estar en el equipo sin jugar, uno busca la manera, pero el jugador quiere estar en el campo. Ayudando desde fuera te sientes inútil y quieres estar ahí», expuso.

Le gusta la competencia

Vicente Iborra no teme la gran competencia que existe en la plantilla. Es más, apuntó que el Villarreal ha confeccionado una gran equipo y que el entrenador, Unai Emery, lo tiene complicado para poner a uno y a otro. «Es bueno tener tantos buenos jugadores, ya que eso hace crecer al equipo. Yo quiero jugar, pero sé de dónde vengo y que debo trabajar a la espera de mi oportunidad», reconoció.

Insistió el de Montcada en que «tenemos grandes jugadores, pero lo mejor es la predisposición del equipo para competir y para crecer. Sabemos que podemos hacer grandes cosas, que podemos mejorar y ese es el camino. El equipo está predispuesto para crecer y está en esa línea», argumentó.

Y agradeció el hecho de que el club le renovara pese a estar KO: «Una vez más, ratifico mi agradecimiento al club por el gesto de renovarme cuando todavía no estaba recuperado del todo. Voy a devolver esa confianza con compromiso. Estoy seguro de que mi oportunidad de ayudar llegará».

Por último, tuvo palabras de elogio sobre Yeremi por su debut con la selección absoluta: «Nos alegramos de verlo ahí y hemos de ayudarle a seguir creciendo».