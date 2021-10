El Villarreal quiere a Albiol hasta 2023, ¿2024? ¿2025?....

El capitán groguet

El respeto no se impone, se lo gana uno con su manera de ser, su trabajo y la ascendencia que transmite sobre el grupo en el que se encuentra. Raúl Albiol se ha granjeado no solo el respeto, sino también el cariño y aprecio de sus compañeros y de la afición grogueta, una constante en todos los clubs en los que ha militado a lo largo de su trayectoria. El Villarreal quiere que concluya su carrera en la Cerámica y ya trabaja en la renovación de su contrato que concluye el 30 de junio de 2022. El club pretende ofrecerle prórrogas año a año hasta que Albiol decida colgar las botas. Su rendimiento es su mejor aval desde que tomó la dura decisión de dejar el Nápoles para regresar a España, a su casa, que ahora es el Villarreal.

Un fijo para Emery

Emery es un técnico que se distingue por la dosificación de los esfuerzos de sus jugadores, con variaciones en los onces iniciales cuando el calendario competitivo obliga a encadenar partidos europeos y de Liga. Albiol suele ‘escaparse’ de esas rotaciones. En su primera temporada en la Cerámica (19-20) disputó 36 encuentros de los 38 del torneo doméstico y dos de Copa. En el curso siguiente (20-21), sus números fueron espectaculares con 47 partidos oficiales, distribuidos en Liga (35), Europa League (11) y Copa (1), con dos goles. Y en la actual lleva el mismo camino, con dos encuentros de Champions, la final de la Supercopa y cinco de Liga. Se perdió el choque ante el Betis por lesión y ante el Elche porque Emery decidió dosificar a uno de los pilares básicos del equipo.

Números en el Villarreal 19-20. Liga 36 partidos Copa 2 partidos. Un gol. 20-21. Liga: 35 partidos Copa: 1 partido. Europa League: 11 partidos. 21-22. Liga 5 partidos Champions: 2. Supercopa: 1.

El perfil deportivo de Albiol

Su DNI marca que ha cumplido recientemente 36 años. En el campo apenas aparenta 28. Reúne esa mezcla de la experiencia que le otorga su dilatada carrera, la ilusión que contagia en cada acción de un partido, la profesionalidad que destila su envidiable estado físico, el perfil de tipo duro y expeditivo, con esa aureola de gran capitán que el grupo acepta con naturalidad junto a hombres como Parejo, Trigueros o Iborra. Posiblemente Luis Enrique se arrepintiera de no incluirle en la lista de la última Eurocopa, aunque interrumpiera el proceso de renovación de la Roja que el asturiano ha emprendido con éxito. Albiol es hoy uno de los mejores centrales de Europa. Un futbolista diferencial en su puesto en el eje del sistema de contención del Submarino. Su renovación hasta junio de 2023 es cuestión solo de una firma. ¿Y para el 2024? La fecha de su retirada todavía no está fijada. En el Villarreal no quieren ni pensar en que pueda llegar ese día. Albiol es mucho Albiol. The Boss.