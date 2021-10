Lo que quiere Aurier en el Villarreal: sus primeras palabras como amarillo

Músculo, físico, llegada y buenos centros llegando a línea de fondo: así es Serge Aurier, un campeón de África, con experiencia Champions con el PSG y el Tottenham, fue presentado este viernes con el Villarreal CF tras disputar dos partidos de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022 con la selección de su país, Costa de Marfil.

El defensa costamarfileño estuvo acompañado por el consejero delegado Fernando Roig Negueroles y destacó su satisfacción por su llegada al club amarillo.

«Estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de empezar, doy las gracias al cuerpo técnico y al presidente. Conozco al club y es un buen sitio para continuar mi carrera. Espero hacer un buen trabajo juntos aquí», reconoció Aurier.

Vuelve de la selección

Tras regresar de su convocatoria con la selección de Costa de Marfil con vistas al Mundial, Aurier confesó estar preparado para jugar ante el Atlético Osasuna este domingo, en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas): «Ha sido un viaje largo con la selección. Jugué 90 minutos el primer partido y la mitad del segundo. Estoy listo para jugar ya el próximo partido. Estoy totalmente centrado en el partido del domingo y estoy a disposición del entrenador. Estoy listo para jugar y darlo todo por el Villarreal», argumentó el lateral.

Gran relación con Emery

Asimismo, el 25 amarillo señaló que mantiene una gran relación con Unai Emery, con quien coincidió en el PSG: «Le conozco bien. Trabajamos juntos en París. Nos llevamos muy bien. Me llamó para venir al Villarreal y estoy muy ilusionado por volver a trabajar con él. Es una gran oportunidad para mí», dijo.

"Hace tiempo que no he ganado títulos y este club tiene mentalidad ganadora" SERGE AURIER - Jugador del Villarreal CF

Seguir ganando títulos

Por último, Aurier se mostró ambicioso y destacó que sueña con lograr un nuevo título vistiendo la elástica del Submarino: «El objetivo es ganar algún título: si he venido a este club, es por ello. Hace tiempo que no he ganado títulos y este club tiene mentalidad ganadora, como ya vimos el año pasado, hay que pelear por todo. Disfrutar del club, de mi familia y demostrar mi calidad y por qué estoy aquí. Me encanta el ambiente del estadio. Recuerdo, cuando era joven, el Villarreal de Robert Pires y Marcos Senna», concluyó.