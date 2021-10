La Grada de Animación del Villarreal se estrena ante Osasuna con 3.000 aficionados

Cada vez son más los seguidores jóvenes que va sumando el Villarreal CF para la causa amarilla. Tras una temporada, la pasada, sin público en el coliseo amarillo por culpa de la pandemia del coronavirus --al igual que en la recta final de la campaña 2019/20--, y tras recuperar el aforo completo en el Estadio de la Cerámica, el club de la Plana Baixa vuelve a activar ante el Osasuna la Grada de Animación para que los abonados que lo deseen puedan reubicarse a este sector del feudo amarillo, ubicado en la esquina este del fondo norte bajo del recinto.

En dicho sector del estadio amarillo están reservadas alrededor de 3.000 localidades para que aquellos incondicionales que así lo deseen puedan disfrutar de esta vertiente más pasional.

No se aceptan la violencia

Desde el Submarino se ha querido dejar claro, una vez anunciada la apertura de dicho sector de la grada, que en La Cerámica «no tienen cabida comportamientos agresivos ni hostiles contra aficiones, jugadores rivales, además de estar prohibida cualquier reivindicación de índole política, social, sindical, etc., que no tenga relación alguna con el espectáculo deportivo». Una grada cuyos inquilinos poseerán un abono con el distintivo de Grada de Animación que tendrá la condición de personal e intransferible y no podrá ser cedido ni utilizado por una persona distinta a la titular del mismo.

Los socios del Villarreal interesados en tramitar la reubicación, abonados de otras zonas del Estadio de la Cerámica, pueden hacerlo dejando sus datos (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico) en las tiendas oficiales del club o enviándolos por email a la dirección tiendaoficial@villarrealcf.es. Al tratarse de una grada regulada por una normativa especial, cada solicitud debe ser confirmada por la policía. Una vez aceptada, los aficionados deberán asistir a las taquillas o a la Tienda Oficial del Estadio de la Cerámica para darse de alta.

Esta tarde ante Osasuna, dicho sector del campo volverá a tener un color especial, el 'groguet', con la máxima animación posible.