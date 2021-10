La previa | El Villarreal se juega en Suiza un ‘match ball’ de Champions

Match ball en Berna (21.00 horas). No hay margen de error para continuar vivo en Europa. Ni tampoco para más errores de bulto que le están costando muy caros al Villarreal CF. Unai Emery tendrá la baza de Raúl Albiol, que regresa tras tres semanas ausente, para rescatar la fiabilidad defensiva. Con la vuelta del Boss de Vilamarxant, la caja fuerte de Gero Rulli está blindada. Un plus en defensa, similar al que otorga Gerard Moreno en ataque; o Dani Parejo y Manu Trigueros en el juego creativo. El Young Boys, considerado en el bombo el más débil del grupo, es ahora un enemigo temible que puede poner al Submarino con pie y medio fuera de Europa. O, por contra, dejar intactas las opciones que perdieron peso con el gol de Cristiano Ronaldo en Old Trafford.