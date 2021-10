Coquelin descubre su secreto para volver a tener continuidad con el Villarreal

Está teniendo la continuidad que esperaba durante el presente ejercicio. De hecho, Francis Coquelin ha participado en todos los partidos de LaLiga y en dos de los tres de la Champions League, ya que ante el Menchester no pudo jugar por su expulsión ante el Atalanta. El galo fue titular en el triunfo del pasado miércoles del Submarino ante el Young Boys (1-4) y, tras dos meses de competición, el centrocampista francés vuelve a ser importante para la dinámica de Unai Emery en el Villarreal CF.

"Este año, por suerte, me están respetando las lesiones y estoy bien físicamente. Eso hace que pueda ayudar al equipo teniendo continuidad", explica el futbolista groguet, quien reconoce que para cualquier jugador es clave "tener la confianza del entrenador". "Estoy muy contento de poder disfrutar de minutos asiduamente y rendir al máximo nivel, algo que no me ha pasado en otras temporadas", opina.

Elogia el nivel de la plantilla amarilla

Insiste el jugador del Villarreal que "para un futbolista es fundamental que le respeten las lesiones y yo ahora espero seguir ayudando", ya que es consciente de lo "complicado de la temporada, con tres competiciones exigentes".

Estas son las estadísticas de Francis Coquelin en el presente ejercicio 2021/22.

El galo, a su vez, ha confesado que esta temporada el Villarreal tiene "una plantilla de mucho nivel" y que en esta temporada su reto personal es olvidar las muchas lesiones del pasado campeonato y poder actuar el máximo número de partidos posibles con el equipo.

Por último, considera determinante haber estrenado el casillero de victorias en Champions y ahora deben pensar ya en el Athletic Club, con vistas al duelo liguero de este sábado (21.00 horas). "La victoria ante el Young Boys era importantísima y ahora, tras perder ante Osasuna, debemos ganar partidos también en LaLiga", finaliza.