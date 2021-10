Emery, tras la derrota del Villarreal ante el Valencia: "Esta derrota duele anímicamente"

Respecto al encuentro, fue crítico con el plan de partido propuesto por José Bordalás, asegurando que se esperaba un tipo de encuentro como el de San Mamés: «Se ha jugado poco, ha sido un partido feo y bronco, con muchos parones que no nos convenían. Si el equipo contrario no quiere bailar es difícil bailar, pero teníamos que adaptarnos y no lo hemos logrado hacer. Cillessen ha hecho un paradón impresionante que igual cambia el partido».

AUTOCRÍTICO

Por su parte, lamentó otro fallo puntual de los suyos: «Nuestro error nos ha penalizado. En esa jugada hay que mantener la concentración y la exigencia. Ellos han llegado reforzados al descanso y no hemos sido capaces de voltear la dinámica».

Una dinámica que buscó variar tras la reanudación: «Hemos hecho cambios para intentar cambiar pero ellos seguían en su plan. Juego largo, segundas jugadas, replegarse y que pasaran los minutos. Si con 1-0 no hemos estado anímicamente. El 2-0 lo hacía mucho más complicado».

Preguntado por la trifulca con José Gayá, Emery explicó que «no pasó nada y que simplemente le dijo que quería que se jugara más». Sin tiempo para lamentaciones, el Villarreal retoma la Champions League el próximo martes. Un duelo que para el técnico es de suma importancia: «Vamos a tratar de coger aire frente al Young Boys».