Caso Emery: El Newcastle no se ha dirigido al Villarreal

En fútbol el presente es la hora en la que vives y el futuro un minuto después, pero la única realidad en este momento, horas antes de la disputa de un transcendental partido para el Villarreal en la fase de grupos de la Champions League, es que nadie se ha dirigido al presidente, Fernando Roig, para mostrar la predisposición por su fichaje, puesto que debería rescindirse el compromiso que une a Emery con el Villarreal por la vía amistosa o, mediante el pago de seis millones de euros, cifra que figura como cláusula de rescisión en su contrato.

Emery tiene una cláusula liberatoria en su contrato de seis millones de euros

Mediterráneo ha pulsado durante el día de hoy varias de las fuentes implicadas, tanto el seno del club amarillo como del propio entrenador, quien no ha comunicado novedad alguna al respecto a sus jugadores. Todas las partes han manifestado que solo conocen el supuesto interés del Newcastle por lo publicado en la prensa inglesa. Es evidente que las informaciones aparecidas en Inglaterra, justo antes de un partido tan importante ante el Young Boys, en el que está en juego la clasifición para octavos de final, no son del agrado de nadie. Incluso, con cierto enfado, desde el Villarreal han señalado que no se hará manifestción alguna al respecto hasta que se produzca una noticia, es decir, un acercamiento de los propietarios del Newcastle.

Emery cuenta con la plena confianza de Roig

Emery tiene contrato por lo que resta de temporada y una más con el club que preside Fernando Roig. En el Villarreal existe una plena confianza en el técnico y no está cuestionado pese a los últimos resultados adversos. El club le mostró su absoluta confianza y apoyo, tras una larga reunión al término del partido ante el Valencia en Mestalla. No hay ni atisbo de duda sobre el técnico, con quien la relación es fluida y excelente.

Respecto a la parte del técnico vasco, siempre ha mostrado su identificación con el proyecto del Villarreal. No cuadraría con la forma de ser de Unai Emery dejar en la estacada a Fernando Roig con una salida que no estuviera pactada y aceptada por el Villarreal. Una hipotética marcha de Emery nunca estaría ligada al tema económico, solo la ambición deportiva del entrenador de Hondarribia podría hacerle dudar. La realidad es que esta noche el Villarreal se mide al Newcastle y el próximo domingo al Getafe, también en la Cerámica, antes del parón por las fechas FIFA por el calendario de selecciones nacionales.

El Newcastle, el nuevo rico del fútbol mundial

El Newcastle es propiedad del Public Investment Fund (PIF), un fondo de inversión de Arabia Saudi, del que se estima maneja alrededor de 360.000 millones de euros y posee el 80% de las acciones del conjunto inglés. Al frente del club se encuentra Yasir Al-Rumayyan, hombre de confianza del principe heredero de Arabia, Mohammed bin Salman. Es evidente que el Newcastle pasará en los próximos años a convertirse en uno de los clubs más ricos del mundo.

De momento Emery es entrenador del Villarreal y nadie ha movido ficha al respecto. El técnico ya señaló en la previa del partido que no sabía nada del Newcastle. Y después del partido, sea cual sea el resultado, volverá a ser cuestionado al respecto. El técnico vasco siempre se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por vestirse por los pies y por decir siempre lo que piensa.