Emery se reúne con los Roig y confiesa que ve difícil su salida del Villarreal al Newcastle

Sin embargo, el técnico se reunió tras el partido con el presidente, Fernando Roig, y su hijo, en el mismo estadio y les tranquilizó comunicándoles que veía muy difícil su salida del Villarreal, porque aunque la oferta pudiera ser mareante, pesaba más su fidelidad a la familia Roig y al club. En la previa del partido también se dirigió a sus jugadores en idénticos términos, pero sin ser tan explícito. En cualquier caso, como ha venido informando Mediterráneo, solo ha existido una muestra de interés y no oferta oficial, que en cualquier caso pasaría por el pago de seis millones de su cláusula. El técnico también desveló que la solución no se dilatará, aunque ahora su futuro parece más cerca del Villarreal que del Newcastle.

Centrado en el partido

«He procurado durante el día alejarme del ruido. Hay interés, pero he estado centrado en el partido y no he tenido mayor noticia. No hay ninguna oferta y, si la hubiera, tendría que ser vía club y vía personal. Y yo estoy centrado en el Villarreal, agradecido y contento», insistió el preparador de Hondarribia.

Ante los medios, se expresó con la misma sinceridad habitual en él. Posiblemente esa espontaneidad de Emery hizo que su mensaje pudiera conducir a interpretar una decisión que aún no se ha tomado a pesar de lo que se dice en Inglaterra: «Si se concretase alguna cosa más, lo hablaría con la familia Roig, a la que le debo toda la confianza, y con la plantilla. Y, a partir de ahí, si se tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplen una serie de requisitos».

No hay duda de que en fútbol el presente es la hora en la que vives y el futuro un minuto después, pero la única realidad en este momento es que ayer nadie se había dirigido al presidente. Emery confesó que «ni cierro ni abro ninguna puerta, estoy a la expectativa. Pero cuento con el club para hablarlo en caso de que llegue (una oferta) porque les debo un gran respeto».