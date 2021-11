Unai Emery no despejó las dudas que durante todo este martes se habían generado respecto a su inminente salida al Newcastle. El entrenador del Villarreal CF reconoció ser sabedor del interés del club inglés, pero al mismo tiempo aseguró no haber tenido “mayor noticia” durante el día y apostilló que no había “ninguna oferta”. “He procurado durante todo el día alejarme del ruido. Hay interés, pero durante el día de hoy he estado centrado en el partido y no he tenido mayor noticia. No hay ninguna oferta y, si la hubiera, tendría que ser vía club y vía personal. Y yo estoy centrado en el Villarreal, agradecido y contento”, dijo.

Sin embargo, a medida que iba dando explicaciones, el técnico vasco –cuya idea inicial es estar el domingo en La Cerámica ante el Getafe—no ocultaba que esa posibilidad podría darse en los próximos días. “Si se concretase alguna cosa más, lo hablaría con la familia Roig, a la que le debo toda la confianza, y con la plantilla. Y, a partir de ahí, si se tomase una decisión podría ir en cualquier dirección si se cumplen una serie de requisitos”, dijo.

Una decisión "consensuada"

Siendo insistido por la posibilidad de su marcha, Emery desveló que “ni cierro ni abro ninguna puerta, estoy a la expectativa. Pero cuento con el club para hablarlo en caso de que llegue porque les debo un gran respeto”.

Emery y el presidente, Fernando Roig, hablaron a la conclusión del encuentro “con naturalidad” sobre el ruido que se había producido. “He procurado aislarme y a la plantilla también, y lo hemos demostrado. Pero sí le he dicho lo mismo, que ha habido un interés pero que no ha habido más pasos y ahora lo que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal”, añadió.

“La decisión que se tome será consensuada con el club. No se va a alargar porque no tiene visos de alargarse, solo pienso en quedarme”, concluyó.