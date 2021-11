La historia del 'no' de Emery al Newcastle y su continuidad en el Villarreal

Mediterráneo ya informó en la madrugada del martes al miércoles de la reunión que mantuvo el técnico con el presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, en las que ya les hizo saber su postura, madurada definitivamente y por la que no escuchará ni negociara su salida del Villarreal, cifrada en seis millones de euros en el contrato que rubricó con el club amarillo en el 2020.

El diálogo

La espontaneidad del técnico, su sinceridad y, posiblemente, su escasa habilidad comunicativa en este tema, motivaron que el mensaje que trasladó a la periodista Cristina Bea en la televisión que posee los derechos de la Champions (Movistar), hiciera entender que estaba más cerca del Newcastle que del Villarreal. A partir de ahí se desencadenó el terremoto alrededor de su figura y el adiós del técnico a un proyecto que se quedaba sin uno de sus principales arquitectos.

Luego, tras una charla con el director de comunicación del Villarreal, Hernán Sanz, sobre el mismo terreno de juego, junto a Damià Vidagany, el periodista que se encarga de su relación con los medios, su discurso ya dejaba más cerrada la puerta a una posible rápida marcha del club. Frases como “le debo lealtad a la familia Roig y al club” o “si existe oferta, lo primero que haré será comunicarlo a Fernando” ya expresaban un mensaje diferente y menos apocalíptico. No estuvo fino en la comunicación Emery, y eso le ha perjudicado notablemente.

La postura de la cúpula

El presidente del Villarreal siempre mantuvo el mismo tono y fue fiel a la verdad, declarando que nadie le había informado de una oferta del Newcastle por su entrenador. Era realmente así, porque no existió y solo fue una muestra de interés al propio técnico. Fernando Roig declaró que no era una decisión del Villarreal y que el club estaba satisfecho con su entrenador, al que había respaldado siempre, pese a que los resultados en LaLiga no habían estado a la altura de lo esperado. Pero en ningún momento se había puesto en tela de juicio a Emery. Todo lo contrario.

El entrenador tampoco fue demasiado explícito con la plantilla en las horas previas. Su discurso fue un tanto ambiguo, aunque tampoco, en ningún momento, dejó entrever su salida.

Las noticias de Inglaterra

En Inglaterra se daba este mismo martes, en medios de reconocida solvencia, que Emery se iba a sentar el siguiente sábado en el banquillo de las urracas, apodo con el que se conoce al club inglés que pretendía a Emery. Y no, el rumor se quedó solo en eso, por lo que el domingo dirigirá a su equipo ante el Getafe, en otro partido vital para enderezar la marcha en LaLiga antes del parón liguero de noviembre del 13 y 14 de noviembre. Incluso, la BBC ya anunciaba hoy que Unai Emery no dirigirá al Newcastle.

El desenlace

El resumen de este episodio que trastocó la atmósfera del Villarreal no es otro que Emery no ha manejado bien los tiempos con este tema, más por su errática forma de llevarlo que por su deseo de marcharse. El técnico vasco se siente plenamente identificado con el club, donde ha sido participe de la planificación deportiva, su relación con el presidente y el consejero delegado es excelente y tiene a su familia cerca de casa. No puede pedir más. Además de que posee una independencia económica que le permite rechazar ofertas mareantes como la del Newcastle. “Presi, me quedo”, es la frase que lo resume todo.

Ahora bien, todo se podría haber minimizado con una mejor forma de comunicar los mensajes. En 2021, la comunicación es una de las áreas más importantes para un profesional como Emery. Al final, pese a todo, el técnico del Villarreal ha demostrado que sigue siendo un hombre de principios y lealtades, porque su prestigio hubiera quedado por los suelos si hubiera dejado a un club como el Villarreal en noviembre, aunque también es cierto que ha dejado escapar un posible contrato de 10 millones de euros. Fin del culebrón. Ahora, toca ganar al Getafe.