La rueda de prensa más esperada de Unai Emery en el Villarreal

Esperada rueda de prensa de Unai Emery con el Villarreal CF, después de una semana marcada por la posibilidad que él mismo alimentó de que aceptase la megaoferta del Newcastle. Al final, el guipuzcoano seguirá "centrado" en el Submarino, como recalcó al principio de una larga alocución que arrancó zanjando este asunto para poner el foco en el importante partido de LaLiga de este domingo, en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), frente al Getafe.

El afer con el Newcastle

"Siempre he tenido el máximo respeto por el club y el máximo agradecimiento, así lo he manifestado sobre todo con Fernando hijo, cuyo contacto es permanente y diario; y con Fernando Roig padre, cuanto también hace falta. A partir de ahí, estoy centrado en el trabajo, como lo estuve en el partido del martes, cuando nos llevamos una alegría con la victoria en la Champions, asentando nuestras opciones de hacer un camino bonito. Y en cuanto a LaLiga, centrado en el partido del domingo, con la sensación de la trascendencia de los tres puntos para asentar el trabajo del martes. Queremos que el Estadio de la Cerámica sea un fortín, necesitamos a la afición, su aliento y su apoyo. Me siento satisfecho y realizado trabajando, centrado".

"Siempre he tenido el máximo respeto por el club y el máximo agradecimiento, así lo he manifestado sobre todo con Fernando hijo, cuyo contacto es permanente y diario; y con Fernando Roig padre, cuanto también hace falta" UNAI EMERY - Entrenador del Villarreal CF

El partido ante el Getafe

"Estamos centrados en las mejoras del equipo, en el desarrollo de crear una regularidad, que el equipo no tenga tantos altibajos en cuanto a la personalidad. Vamos a tener un partido muy difícil, porque lo estamos viendo esta temporada: Real Madrid, Barcelona y Atlético no están imponiéndose con claridad desde el principio, hay otros equipos que van creciendo, como la Real Sociedad, el Betis o el Sevilla... Y luego estamos equipos que queremos incorporarnos a la dinámica de puestos europeos (consulte aquí cómo está la clasificación). La liga es larga: hemos perdido puntos que nos penalizan, pero tenemos tiempo. Veo al equipo bien: hemos trabajado muy bien, con una armonía y sentimiento de estar implicados. Y eso me da cierta confianza para dar esos pasos. Notamos que nos tienen mucho respeto y eso nos ha restado puntos, por el gran rendimiento de los rivales que se cierran, pero debemos encontrar soluciones. Es lo que nos espera el domingo, porque los equipos de Quique Sánchez Flores son armados tácticamente, con unas estructuras defensivas muy sólidas, con jugadores de buen nivel".

Mensaje a la afición

"Les necesitamos, pero nosotros también debemos darle estímulos en el juego que les permita participar. El factor campo siempre es importante. En nuestra casa es donde nos sentimos más fuerte, con entre 15.000 y 20.000 espectadores dándonos aliento. A partir de ahí, es verdad que venimos de un empate contra el Cádiz y una derrota ante Osasuna, pero hemos ganado 2-0 al Betis, 2-0 al Young Boys y 4-1 al Elche. Hay cierta irregularidad, pero hay más cosas buenas que malas".