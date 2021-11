Una jornada más para que el Villarreal remonte el vuelo en LaLiga. El Submarino amarillo se enfrentará al Getafe de Quique Sánchez Flores. Un trámite, al menos aparente, para el equipo amarillo que ha ganado seis de los últimos siete partidos frente al cuadro azulón. El conjunto de Unai Emery no llega en su mejor momento, pero tampoco su rival, que ganó el fin de semana pasado su primer partido liguero con dos goles de un delantero conocido de la Cerámica: Enes Ünal. No hay margen de error para un combinado que necesita hacerse fuerte en casa, pues todavía no ha conseguido los tres puntos fuera de su feudo en España.

Ficha técnica: alineaciones posibles y arbitro del encuentro

Para ello el Villarreal no podrá contar con Gerard Moreno ni Juan Foyth, que sigen de baja por sendas lesiones en los isquiotibiales de su piernas izquierdas. Respecto al partido de UEFA Champions League frente al Young Boys el Submarino recupera a Serge Aurier, que no pudo ser inscrito el la competición continental, pero sí podrá dar descanso a Mario Gaspar en el campeonato doméstico.

El Getafe visita al Villarreal con las bajas de Mathias Olivera y Jakub Jankto, a las que se suma la ausencia por sanción de Damián Suárez. Su lugar probablemente lo ocupe Allan Nyom, que actuó en último partido de tercer central. Esto le vuelve a abrir las puertas de la titularidad a un jugador cedido por el Villarreal, Jorge Cuenca, que había sido titular en los tres primeros partidos con Quique Sánchez Flores pero que frente al Espanyol empezó el partido desde el banquillo. El jugador fichado del Barça B el verano pasado podría debutar en el Estadio de la Cerámica en partido oficial con la camiseta del Getafe.

También regresan a la dinamica del Getafe Sando Ramírez y un viejo deseo del Villarreal, Vitolo, a quien una lesión en el sóleo le ha privado de jugar más de dos partidos (195 minutos) con la camiseta azulona.

Villarreal: Gerónimo Rulli; Pervis Estupiñán, Pau Torres, Raúl Albiol, Serge Aurier; Francis Coquelin, Étienne Capoue, Dani Parejo; Arnaut Danjuma, Boulaye Dia, Yeremy Pino.

Getafe: David Soria; Jonathan Silva, Jorge Cuenca, Steffan Mitrovic, Djené, Allan Nyom; Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Carles Aleñá; Enes Ünal, Sandor Ramírez

Abitro: Jesús Gil Manzano

Horario: el fútbol le come terreno a la paella

Los aficionados del Villarreal disfrutarán de una paella diferente este fin de semana. No es día para sobremesas familiares, pues el Villarreal disputará la 13ª jornada de la Liga Santander a las 14.00 horas en el Estadio de la Cerámica. Los aficionados que vayan al campo deberán adelantar o retrasar la hora del arroz, pues las restricciones impuestas por LaLiga impiden al equipo vender comida en el estadio.

Televisión: para los que ven el partido desde casa

Los que no que no se puedan escapar de su comida familiar siempre podrán ver el partido del Villarreal por televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar Plus, que también se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus. Quienes no dispongan de este servicio también podrán seguir el partido del directo a través de la página web del Periódico Mediterráneo.