Crónica | El Villarreal se resetea con un triunfo ante un pobre Getafe antes del parón (1-0)

Había que ganar como fuera y se ganó aunque fuera por un exiguo gol de Manu Trigueros que no refleja la notable superioridad del Villarreal CF ante un Getafe timorato (1-0), defensivo y que perdiendo 1-0 se permitió el lujo de hacer un cambio en el minuto 92. El Submarino recuperó la estabilidad y el control del partido y no dejó que el partido se convirtiera en un ida y vuelta constante. En esta ocasión, los de Unai Emery supieron tener bien atado el choque, aunque Jaime Mata tuviera el empate en el minuto 71 en la única ocasión de gol de los madrileños. Los amarillos ganaron sin excesivos problemas, muchos menos de los que indica el ajustado marcador final. La victoria permite un reseteo para marcharse con cierta tranquilidad al parón.

El martes el Villarreal afrontó con éxito un match ball en la Champions League contra el Young Boys. En LaLiga, ante el Getafe CF, afrontaba el segundo en la misma semana antes del parón liguero por los compromisos de selecciones y también lo solventó con victoria y con más facilidad de la esperada.

El técnico volvió al sistema 4-4-2

Emery sigue manteniendo sus dudas razonables entre alinear tres puntas, con el consiguiente riesgo para el equilibrio táctico, y fortificar la medular introduciendo un centrocampista más con un 4-4-2. Coquelin, en muy buen estado de forma, se ha ganado un sitio en la unidad A del Villarreal y eso había descabalgado del once a Trigueros, uno de los jugadores con más talento del plantel y también uno de los que siempre encuentra una rendija en la zaga rival aunque no la haya.

Con el talaverano se llega más y mejor al área rival y volvió a demostrarse ante el Getafe. Esta vez el sacrificado fue Yeremi, aunque solo por espacio de 12 minutos, porque la temprana lesión de Danjuma le devolvió al campo muy pronto, aunque sin modificar el 4-4-2.

El Submarino mandó desde el primer minuto y el partido casi se convirtió en un aburrido monólogo en el que el balón siempre lo tenía uno de amarillo. El Getafe de Quique no tiró ni una sola vez entre los tres palos en la primera mitad y su porcentaje de posesión fue del 30%.

Los de Emery, casi sin esforzarse mucho, encarrilaban muy pronto el partido con un bello remate de semi volea de Trigueros (1-0), tras una asistencia de Alcácer quien tocó lo justo el centro de Estupiñán para que le llegara el balón en condiciones para el remate que acabó en la red. El mismo Alcácer tuvo el 2-0 poco después pero David Soria estuvo muy rápido en la salida.

El Getafe de Quique Sánchez Flores ejercía muy poca resistencia ante un equipo groguet que tampoco necesitaba demasiado para ganar aunque le sigue costando demasiado rematar los partidos. El VAR, por centímetros invalidó un tanto de Paco Alcácer que se celebró con timidez y que no subió al marcador. El '9' amarillo se lo estaba ganando a pulso porque su movilidad e inteligencia en el área le generaron muchos problemas a los azulones. En defensa, Rulli tuvo su jornada de descanso activo bajo palos.

Paciencia y control del partido

Una virtud tuvo el Villarreal en la segunda parte: la paciencia y el control de las emociones. No picó en el anzuelo de un Getafe que pese a estar por debajo en el marcador, no estiró sus líneas y mantuvo en bloque bajo su situación en el campo, como si el 0-0 fuera el resultado a defender. Sí, porque defender y no arriesgar eran las coordenadas del equipo de Quique Sánchez Flores. El partido parecía totalmente bajo llaves para los de Emery, pero el 1-0 siempre mantiene en peligro la frontera entre el triunfo y el empate. Y solo con una llegada pudo llevarse un premio exagerado para haber contraído cero méritos en una paupérrima exhibición de ambición y fútbol por parte del Getafe, cuando Jaime Mata se plantó solo ante Rulli y el meta argentino evitó el empate con el pie in extremis.

Los amarillos tenían el balón y el orden, intentando buscar el jaque mate definitivo por las bandas con las internadas de un eléctrico Estupiñán y los gambeteos de Chukwueze. El pecado del Villarreal era cocinar demasiado la jugada y el regate. Y se resistía el 2-0 hasta en un tiro de Dia al palo. El Geta renunció a ganar y se conformó con una derrota honrosa. El Villarreal se marcha al parón con tranquilidad para iniciar la escalada en el regreso de LaLiga.

