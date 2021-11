Estas son las impresiones de Unai Emery tras la victoria del Villarreal ante el Getafe

Pese a disponer de varias oportunidades para sentenciar, el técnico destacó la capacidad de los suyos para mantener la ventaja: "El 1-0 siempre deja abierto el partido, además veníamos de errores garrafales que nos habían penalizado. Teníamos que estar concentrados y estoy satisfecho de no conceder errores y de tener ocasiones. Además ante un rival organizado, pero creo que siempre ha estado más cerca el 2-0".

Ante el posible nerviosismo por no cerrar el marcador, el de Hondarribia reconoció que su labor es mantener enchufados a los suyos: “Mi labor es dar tranquilidad, poner orden, decidir los cambios y luego apretar. Mi influencia en el banquillo va en función de lo que veo, si tengo que estar encima de algún jugador lo hago. Por ejemplo hoy con Samu Chukwueze. Es un jugador que estando bien nos da cosas, pero si no se le va la cabeza del partido. Hemos estado muy encima para que hiciera el uno contra uno y tuviera transiciones defensa ataque.

Por su parte, aseguró que le quedan mucho retos por cumplir en la nave del Submarino: "Aquí buscamos asentar un proyecto donde dar un paso más. A partir de ahí somos profesionales, donde vivimos situaciones mejores o peores momentos. Aquí lo que sí me encuentro, después de pasar por otros equipos como entrenador, es que estoy ante un reto muy grande y me siento muy agradecido estar aquí. El año pasado conseguimos algo muy importante, pero queremos seguir consiguiendo cosas".

Su opinión sobre los lesionadas

Danjuma y Yéremy Pino se marcharon lesionados y Emery aprovechó para ser prudente con el joven extremo canario: "Yéremy Pino es un chico joven pero tenemos que ser muy cautos. En algunos partidos su nivel está siendo más bajo, tenemos que ser exigentes. A su vez, tenía molestias. Ayer entrenó con normalidad, pero hoy no estaba en las mejores condiciones, aunque él decía que sí, hemos tenido que cambiarlo".

El conjunto amarillo afronta el parón tras vencer al Getafe y esta es la visión del técnico sobre la situación actual: "Hemos identificado que no llegábamos a dos partidos al máximo nivel. La actitud es muy buena, la Champions nos activa, estamos a una victoria de certificarlo pero nos falta ganar ante dos grandes rivales. En Liga estamos penalizados, por errores de penalti, de saques de banda, de pérdidas de balón. No merecemos más porque estos errores nos están penalizando. Hemos hablado mucho de eso. No me puedo relajar ni mañana, tenemos que estar pendientes de descansar, pero tenemos mucho trabajo y encontrar desde las sensaciones muy buenas y que los resultados acompañen en esa línea", apuntó.