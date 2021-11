Yeremy y Danjuma dan el susto en el Villarreal-Getafe, este es el estado de ambos jugadores

No tiene suerte el Villarreal CF con las lesiones en la presente temporada. Este domingo, Yermy Pino y Arnaut Danjuma no pudieron terminar el partido del triunfo ante el Getafe (1-0) de este domingo por molestias físicas, problemas que en un principio no parecen graves, pero que en el primero de los casos le ha descartado de acudir con España y, en cuanto al neerlandés, es duda en la convocatoria de su selección, aunque acudirá a la concentración de los Países Bajos para ser explorado por sus servicios médicos y tomar una decisión.

Danjuma fue titular, pero debió ser sustituido en el minuto 12 tras sufrir «una contusión en el tendón cuadricipital de la rodilla izquierda». Al ser un problema de rodilla, el club le ha efectuado hoy mismo una resonancia magnética, tras la que, según informó el Villarreal, se apunta que «no se aprecia ningún daño estructural». De esta manera, al ser un fuerte golpe, está pendiente de evolución y viajará igualmente con su selección.

En el caso de Yeremy, que sustituyó a Danjuma y ya no salió tras el descanso, el jugador arrastraba unas molestias «en el psoas derecho, que le han incomodado durante el partido y ha tenido que ser sustituido por ello».

Baja con la selección

Yeremy amplía el número de ausencias de la selección española para medirse a Grecia y Suecia en los encuentros de clasificación al Mundial Qatar 2022 que decidirán el grupo, y tras perder a Ansu Fati y Eric García, el seleccionador Luis Enrique Martínez estudia varias opciones antes de anunciar un sustituto, sin descartar reducir la convocatoria.

La jornada de LaLiga Santander sigue dejando bajas en la selección española. La visita del Barcelona a Balaídos afectó a Ansu Fati y Eric García y este domingo ha sido Yeremy el que no pudo acabar el partido del Villarreal ante el Getafe y causa baja para la cita de Atenas y Sevilla.

Tras cubrir las dos primeras bajas con la llamada del delantero Raúl de Tomás y el central Diego Llorente, Luis Enrique valora en este momento llamar a un nuevo jugador por Yeremy o reducir la convocatoria.

"En las próximas horas el cuerpo técnico decidirá si el atacante canario es sustituido o, por contra, la convocatoria queda diseñada de manera definitiva por 24 jugadores", anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Yeremy Pino debutó con la absoluta en la fase final de la Liga de Naciones, dejando grandes sensaciones en el torneo ante Italia y Francia. Había sido citado por segunda vez por Luis Enrique para los encuentros que deciden el pase directo a Qatar 2022 o la caída a la repesca, pero unos problemas musculares descartan su presencia.