El hombre de las camisetas

Es uno de esos personajes que si no existiera habría que inventarlo. Una de esas irrupciones que solo se fabrican gracias a la pasión, al fervor y a la ilusión que genera el fútbol entre sus aficionados. Se trata de Valentín Fraile, vila-realense de 58 años (aunque nacido en la Vall d’Uixó) que lleva más de 30 años como socio del Villarreal CF, desde las etapas de 2ª B y Segunda División, y que cada día de partido protagoniza una estampa inédita en el balompié nacional e incluso podría decirse que en todo el planeta fútbol. De entre 22 a 24 camisetas tendidas pueden verse detrás de la portería del fondeo norte del Estadio de la Cerámica.

Fraile es un consumado coleccionista de camisetas de fútbol que ha ido consiguiendo durante más de tres décadas. De hecho, más de 800 son las elásticas que posee en una colección en la que, además, hay todo tipo de objetos y piezas de mercadotecnia relacionadas con el fútbol y, especialmente, con el Villarreal.

Muchas curiosidades

«Hace más de diez año de eso. Quería reconocerles a los jugadores su esfuerzo», confiesa a Mediterráneo este coleccionista que con el paso de los años ha ido mejorando sus prestaciones: « Valentín Fraile - Aficionado del Villarreal

Ni él mismo sabe por qué un día, «hace más de diez años», decidió colgar las camisetas de los once jugadores que alineó el Submarino en un partido de Liga. Y ahí comenzó su leyenda. «Hace más de diez año de eso. Quería reconocerles a los jugadores su esfuerzo», confiesa a Mediterráneo este coleccionista que con el paso de los años ha ido mejorando sus prestaciones: «Ahora, como ante el Getafe el domingo, coloco de entre 22 a 24 camisetas, los titulares, los convocados y algunas de algunos canteranos o amigos que he ido haciendo estos años y que ya no están en el club, como mis amigos Andrei o Migue Leal».

Las sitúa en la zona donde tiene sus cuatro asientos, ya que es abonado «junto a mi mujer y mis dos hijos». Un groguet de pro que, con el paso de los años le une «una gran amistad con jugadores como Trigueros, Asenjo y Mario».

De hecho, Fraile le dejó su peculiar gorro de la Champions --está firmado por toda la plantilla-- «a Manu para que celebrara el gol del triunfo ante el Getafe».

Una del sinfín de anécdotas que tiene este seguidor, que le «daba los ajos al guardameta Sebas Viera para que los colocara detrás de la portería», o que estaba entre los seguidores a los que se abrazó Martín Palermo en el campo del Levante, a los cuáles se les «cayó un muro durante la celebración de su gol en Copa del Rey» y que, en más de un partido, «cuelgo 24 camisetas y me devuelve 22, porque algún pillo siempre me roba alguna».