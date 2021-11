Entrevista | El francés Coquelin desvela los motivos por los que fichó por el Villarreal y analiza la actualidad del club

Está acostumbrado a ganar títulos. Es ambicioso; si no, no hubiera venido al Villarreal CF. A sus 30 años, Francis Coquelin (Laval, Francia, 13/05/1991) tiene en sus vitrinas dos FA Cup y dos Supercopas de Inglaterra con el Arsenal; una Copa del Rey con el Valencia; la Europa League que conquistó el pasado ejercicio con el Submarino y la Eurocopa sub-19 del 2010 con Francia, compartiendo vestuario con jugadores de la talla de Griezmann, Lacazette, Lejeune, Kakuta o Bakambu (antes de decantarse por RD Congo), ganándole la final (2-1) a la España de Canales, Rodrigo Moreno, Thiago Alcántara, Muniain, Koke, Bartra o Rochina. Un ganador nato.

Llegó a España, al Valencia, en enero del 2018, donde estuvo dos temporadas y media y conquistó el corazón la afición che y de Marcelino García Toral, con quien ganó la Copa. Y aceptó la propuesta del Submarino hace dos veranos, al ver que se devaluaba el proyecto de Peter Lim para enrolarse en el siempre ambicioso de Fernando Roig. Coquelin no se conforma con la Europa League; sabe en qué club está y es consciente de que, como dice su presidente, el Villarreal no ha tocado techo todavía.

El talentoso centrocampista 'groguet' se sinceró para Mediterráneo desde las entrañas de la Ciudad Deportiva de Miralcamp, en su perfecto castellano, dejando claro que uno de los secretos del crecimiento exponencial del club radica en su ambición.

¿Está viviendo su mejor momento en el Submarino?

Sí, la verdad, porque no tengo lesiones. A un futbolista lo que le hace feliz es la continuidad y, por fortuna, ahora puedo disfrutar de ella. Estoy teniendo minutos, algo fundamental para un jugador.

¿Lo pasó mal anímicamente el pasado ejercicio por las lesiones?

El año pasado fue muy difícil en lo personal, porque tuve demasiadas lesiones. Fue muy duro y anímicamente me afectó. Pero, por fortuna, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los médicos, todo pudo solucionarse. Ahora parece que se han alineado las estrellas y todo marcha perfecto.

Hábleme de sus orígenes. Un chico de Laval que se va al Arsenal.

Pues sí, de bien jovencito me fichó el Arsenal, no tenía ni 18 años. Allí aprendí mucho y me formé como jugador y como persona. Estuve, entre cesiones y demás, 10 años en el Arsenal, es toda una vida. Es mi casa.

Hasta que se consolidó en el primer equipo del Arsenal ‘picó piedra’ en otras ligas.

Sí, sí. Y me vino muy bien. Me cedieron un año a la Ligue 1, al Lorient; y otra temporada en la Bundesliga, al Friburgo, donde aprendí mucho. Además de una corta cesión al Charlton, también de Londres. Fue a partir de ahí cuando exploto en el Arsenal, donde jugué más de 150 partidos oficiales, más de 100 en la Premier.

¿Qué influencia tuvo en usted un genio como Arsène Wenger?

Toda. Él me fichó, él me hizo esforzarme, él me enseñó... Es como un segundo padre para mí. Además, no lo tuve fácil, tuve que ir cedido y trabajar mucho para poder consolidarme en el Arsenal. Con él viví momentos maravillosos, ganando dos FA Cup y dos Supercopas. Arsène fue una persona muy importante en mi carrera, porque me ayudó tanto en los futbolístico como en lo persona. Siempre le agradeceré la confianza que depositó en mí.

¿Cuánto cuesta llegar a la élite en un club como el Arsenal?

Muchísimo. A veces es más difícil que estando en un club más pequeño, porque cada año fichas a jóvenes, todos internacionales, y la competencia es máxima. Yo, por ejemplo, desde que llegué al Arsenal hasta que me consolidé en el primer equipo pasaron cinco años, y eso que había ganado la Eurocopa sub-19 con Francia. Todo se basa en el trabajo y no cesar. Si trabajas, te llega tu momento, y es entonces cuando debes cogerlo con las dos manos para quedarte. El fútbol de élite no es fácil y solo se mantienen aquellos que son constantes, ambiciosos y mentalmente muy fuertes.

Y tras ser un ídolo en Londres, a serlo en el Valencia...

Sí, la verdad. En el Valencia pasé dos años y medio muy bonitos, en los que me sentí muy querido y mantuve una relación muy especial con la afición. De hecho, todavía cuando voy por la calle por València, la gente me para y me ofrece todo su cariño. Nada más llegar, a los dos meses, tuve una lesión muy grave, y ahí fue cuando se gestó mi idilio con la afición, que me trató genial y fue fundamental para recuperarme. Siempre estaré eternamente agradecido a la hinchada del Valencia su trato recibido, como pudo verse hace dos semanas en el derbi, donde me recibieron genial.

¿Le costó cambiar de aires?

Vine a España de un club importante como el Arsenal para ir a otro club importante. Yo quería un proyecto bonito y con ambición, y el Valencia, con Marcelino, me ofrecía eso. De hecho, tras 12 años sin títulos, ganamos la Copa del Rey y disfruté mucho.

Y de un club ambicioso como el Valencia, a otro como el Villarreal.

Tal cual. Si decidí dejar el Valencia por el Villarreal, fue porque me ofrecieron un proyecto bonito. Yo, en mi carrera, siempre busco proyectos ambiciosos y con aspiraciones deportivas, y el Villarreal también me lo daba. Por eso vine aquí, al ver todo lo que estaba pasando en el Valencia, donde se estaba devaluando el proyecto, en mi cabeza tuve claro que irme al Villarreal era mi mejor opción.

¿Qué opina del Submarino?

El Villarreal es un equipo que está creciendo cada año. De hecho, no hay más que ver la plantilla que tenemos. Aunque ahora eso no se vea reflejado la clasificación, en la Champions estamos demostrando que podemos plantarle cara a cualquiera, como quedó reflejado el pasado año en la Europa League. En el Villarreal debemos pensar a lo grande. Ya se ganó un título el pasado año, y en este club ya está implantada la mentalidad de que hay que pelear por aspirar a más títulos.

Y tras la Europa League, un año muy bonito y complicado a la vez.

Sí, la verdad. Pero aquí tenemos que estar mentalizados y pensar a lo grande. Un futbolista sin ambición no puede jugar en el Villarreal. El pasado ejercicio ya mostramos nuestro potencial. Yo lo pasé mal, pero supe sobreponerme y, pese a los rumores y opciones que me surgieron en verano, en mi cabeza solo estuvo el Villarreal. Y ahora quiero ofrecer a toda nuestra afición al Coquelin de verdad para pelear por objetivos bonitos.

¿Cuáles son esos objetivos?

La ambición y nuestros objetivos no cambian desde principio de temporada, pese a que en Liga no vayamos tan bien ahora. El propósito debe ser pelear por estar en Europa la próxima temporada. Con la plantilla que tenemos, el Villarreal debe jugar en Europa cada año. Y luego, en la Champions aspirar a pasar la fase de grupos y quedar lo más arriba posible. Sin olvidarnos de la Copa del Rey, que es otra forma más rápida de aspirar a ganar un título.

Pues que se cumpla, y más ahora juega y mete goles.

Sí, la verdad. Marcar mi primer gol en Liga con el Villarreal fue muy especial, y encima en San Mamés. No marco muchos, pero espero que los que meta sean importantes en el futuro (risas).