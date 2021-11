Pedro Morata lleva 35 años comunicando deporte, con una pasión y una profesionalidad que le han convertido en un referente de la profesión a nivel nacional. Una voz autorizada para el análisis. Empezó en 1985 por casualidad cuando era portero del juvenil del Águilas, sorprendiendo por su desparpajo delante del micro y ese mismo día ya empezó a hacer sus primeros pinitos. Y no le fue mal porque acabó siendo jefe de Deportes de la SER en la Comunitat Valenciana durante 28 años, cuando previamente lo había sido tres antes en Murcia. Polivalente y entregado a su trabajo, un obrero del micrófono como le gusta identificarse. Eso sí con un currículo que incluye Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol, finales de Champions, Europa League, Copa, Supercopas… experiencia en televisión y prensa impresa (Cuatro y As). Y empresario fundador del periódico de deportes minoritarios yosoynoticia.

Morata repasa, fiel a su estilo, el cambio de roles en el fútbol de la Comunitat y los últimos cambios que se han producido en España.

Emery sigue en el Villarreal. ¿Le gustó cómo se llevó todo lo relacionado con el interés del Newcastle?.

A mí me pareció que Unai fue transparente con Fernando Roig desde el minuto 1. Y eso es lo que cuenta: ir de cara internamente. Externamente es complicado manejar la jauría mediática inglesa. Me consta que a Unai le impactó la comprensión de Fernando Roig. Le vino a decir algo así como : "Unai nosotros queremos que sigas con nosotros, pero si tienes una propuesta irrechazable lo entenderíamos…. Cuéntanos la situación para poder organizarnos". Esa comprensión y humanidad de Fernando Roig, hizo que Unai le dijese la noche del partido, que se quedaba y cerraba cualquier posibilidad. También es cierto que a Unai no le impactaba tanto la posibilidad porque además tenía riesgo deportivo, reputacional y, sobre todo, por la imagen que dejaría de irse así de Villarreal.

¿Acabará cumpliendo los tres años de contrato?

Eso es como preguntarme si el Gordo de esta Navidad acabará en 9…. Puedo decir que su intención es esa y que los lazos con la propiedad se han fortalecido.

¿Le sorprende la irregular marcha del Villarreal en LaLiga?

Sí y no. Después de un año de éxito deportivo a un nivel como la Europa League, a los jugadores les cuesta volver a la humildad competitiva. A mí me contaba Cañizares que cuando fueron campeones de Liga, al año siguiente, inconscientemente, miraban a los rivales en pretemporada por encima del hombro. Y de hecho el Valencia del año siguiente fue muy muy irregular.

¿Cómo se ha producido el cambio de hegemonía en el fútbol valenciano desplazando la ‘capitalidad’ del Valencia al Villarreal?

Bueno, yo creo que el Valencia CF sigue teniendo más dimensión mediática, pero es por lo que fue y no por lo que es. El motivo de que el Villarreal le haya adelantado es muy simple: el Villarreal tiene un accionista mayoritario normal y el Valencia tiene una gestión errática, caprichosa y a veces chistosa y un propietario estrambótico como Peter Lim.

El modelo de propietario foráneo que no vive ni siente identificación alguna con el club que ha comprado contrasta con el de empresario valenciano que vive el día a día de su club. ¿Cuáles son las diferencias desde tu experiencia entre Peter Lim y Fernando Roig?

El Villarreal tiene a Fernando Roig padre e hijo que se preocupan por su club y su negocio, y el Valencia tiene a Peter Lim que pasa del Valencia y que, sinceramente, creo que está tan enfadado con el valencianismo que por venganza sentimental le pasa factura y hace lo contrario de lo que le hace feliz a la gente de aquí. Y tiene la suerte de que a la gente de aquí la veo rendida. En mi opinión, pienso que la gente del Villarreal ve a Roig como una solución para tener un club de una dimensión superior a la ciudad y por ello artificialmente construido por el deseo de Fernando. A cualquier aficionado del Villarreal no le importaría que Fernando ganase dinero con el equipo, porque además cuando ha hecho falta, como en el descenso se ha jugado el suyo.

El Villarreal ya está planeando inversiones en su estadio para invertir el dinero del CVC, mientras el Valencia está en peligro de perder todo lo invertido en el nuevo Mestalla.

-¿Y el Villarreal no se plantea sacar su estadio encorsetado en el barrio? Yo aprovecharía para hacer uno nuevo, recalificando el suelo del actual estadio que tiene mas sentido por su ubicación para vivienda y con el dinero de la venta del suelo + CVC me plantearía hacer un estadio nuevo que no esté encajonado como el de ahora, en el que casi se tocan las gradas con los balcones. Y ello es producto de que el club ha crecido muy rápido. En mi opinión, si los Roig van a seguir a largo plazo, creo que deberían planteárselo. Y que, de paso, por la recalificación del estadio, el Ayuntamiento obtuviera los beneficios legales reglados, que pudieran redundar en beneficios sociales para los habitantes. Todos ganan. Y Fernando Roig no es Peter Lim. Estoy seguro que acabaría el estadio antes que Lim. Es solo una idea.

Ha sido muy crítico con Lim, pero ¿cómo se le puede sacar del Valencia, un club que está en quiebra técnica financieramente hablando?

A Lim hay que sacarlo del Valencia CF con la ley en la mano. Por lo que sé, no quiere vender su 85%. Está en su derecho. Valencianos y valencianistas arruinaron el club, lo malvendieron y no lo compraron y por tanto hay mucha culpabilidad interna. Lim no cayó aquí del cielo. Hay dos responsables de que le vendieran el 70% sin garantías de lo que se le exigía. Uno preside el Puerto de Valencia, Aurelio Martínez y el otro se ha comprado el Ibiza tras hacer de Director Comercial de Lim para la compra del club.

Y, ¿cómo se la saca con la ley en la mano?

Peter Lim tenia la obligación de acabar el nuevo estadio antes del 15 de Mayo de 2021. Esa era la condición para que al Valencia CF le hicieran un traje a medida de 90.000 m2 de edificabilidad en el suelo del actual Mestalla, para que fuese vendido y acabaran el nuevo (medio todavía) estadio. La ciudad cumplió su parte. Lim no. Y Lo sabía desde 2015. No lo ha hecho. Ha incumplido la Ley. ¿ Que dice la Ley..? Pues que la ATE (recalificación premium a medida) debe darse por caducada. Eso conllevará una afectación gravísima al balance de la Sociedad Valencia CF. En ese momento o Lim capitaliza el club o está en causa de disolución. Si sucede eso, el 85 % de Lim no vale nada y pierde sus 194 millones. La Generalitat y su Conselleria tienen que enseñarle el garrote legal, la ley valenciana que para Lim es el Libro gordo de Petete. Y cuando suceda eso o Lim reacciona y avala la terminación del nuevo estadio con garantías reales y no con saliva hueca o habrá palmado su inversión.

¿Cómo ha visto la cacicada de la RFEF con las sanciones a los clubs 'profesionales' de fútbol femenino por no llevar un logo?

Excesos de ida que no se corresponden con el retorno.

¿Cree que algún día se terminará el nuevo Mestalla?

Sí. Lo más probable si Lim no se niega, es que lo va a acabar Javier Tebas directa o indirectamente vía fondos de CVC. Caso contrario: lo hará un futuro Gobierno de la Generalitat y Ayuntamiento, quedándose con una parte de la propiedad. Esto último lo veo mucho más improbable. Pero ese mausoleo de cemento no puede quedarse ahí si hay un Gobierno responsable que se eleve sobre la mediocridad. Y herramientas tiene para ello. Otra opción es que lo acabe el próximo accionista mayoritario.

La actualidad de LaLiga

Usted conoce bien a Mateo Alemany. ¿le encaja en el nuevo Barça?

Mateo es un cirujano futbolístico. Mi impresión es que su mano se ve poco todavía…. Pero ya se ve y se verá más rápidamente cuanto peor vayan las cosas deportivamente. Pero el problema del Barça es económico a lo bestia. Si no firma con CVC, creo que el Barça no podrá fichar un jugador de alto nivel en los próximos 3 años. Ahora está fichando jugadores libres (en proceso de retirada de la élite como Agüero y Alves).

¿Considera que solo Xavi podrá resolver todos los problemas del Barcelona de Laporta?.

NO. En mi opinión el Barca ahora necesita más expertos económicos y de generación de ingresos que deportivo. Xavi y Alemany están y estarán limitadísimos por el Fair Play económico. No entiendo cómo Laporta se pone del lado del Real Madrid y Florentino y contra Javier Tebas, cuando su sitio natural es contra el Real Madrid y Florentino y a favor de Tebas, que está contra Florentino. El Barça o arregla su límite salarial o está en una camisa de fuerza.

¿El fútbol español tiene buena salud? Por ejemplo, ¿está en venta el Atlético de Madrid?.

No. Al menos la parte del accionista mayoritario (Miguel Ángel Gil) no lo está, aunque ha podido venderla por 420 millones de euros a Idam Ofer.

¿Ha quemado ya su etapa Simeone?.

No. Pero está más cerca del final lógicamente por los años que lleva. Llega un momento que por naturaleza es necesario cambiar el entrenador, salvo que haya cambios profundos en la plantilla. Los jugadores cogen costumbres y se acomodan a los entrenadores. Aunque Simeone es un Terminator en eso. Lo que es de estudio psicológico para los propietarios de grandes clubes es: ¿cómo es posible mantener 10 años, sin un desgaste profundo, la relación del jefe con el entrenador ( M.A. Gil con Simeone )..?. Eso requiere de una amplísima inteligencia emocional y esa la tiene Miguel Ángel Gil. Ambos tienen un secreto. Se atan mutuamente con unas cláusulas de indemnización durísimas si una de las dos partes rompe el contrato. Así las tentaciones son menores y la obligación de entenderse mayores.

A vueltas con el CD Castellón

Me cuentan que un exjugador del Valencia y una consultora deportiva estuvo mediando para la compra del Castellón por un fondo inversor americano y todo se fue al traste por el descenso de categoría. ¿Qué nos puede contar al respecto?

Que es verdad. El despacho de David Villa, Victor Oñate y Damià Vidagany. El Castellón es una perla escondida y en ese momento era en 2ª División. Por lo que sé el corazón de la provincia es del Castellón y los ojos son del Villarreal. La tradición es el Castellón pero la preciosa realidad es el Villarreal.

El Castellón, desde la distancia, también es un ejemplo de mala gestión por sus propietarios que estuvo a punto de llevarlo a la desaparición.

El propietario honesto, y más si es de la tierra, la mejor contribución que puede hacer al club es buscar un comprador serio y dejarlo en buenas manos siempre y cuando pueda ser compatible con sus intereses económicos de venta.