Copa del Rey: el primer sorteo para Villarreal y Castellón

Los cuatro equipos que del 12 al 16 de enero del 2022 disputan la Supercopa de España (Atlético, Barcelona, Real Madrid y Athletic), serán los únicos ausentes de esta y la próxima eliminatoria, sorteada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se jugará el 1 de diciembre aunque, ante tal aluvión de encuentros (56), también serán un día antes (30 de noviembre) y uno después (2 de diciembre).

Ese centenar largo de equipos quedarán distribuidos en hasta media docena de copas (nunca mejor dicho): 16 de Primera División, 21 de Segunda A, 29 de Primera RFEF, 32 de Segunda RFEF, los cuatro semifinalistas de esta edición de la Copa RFEF y los 10 ganadores de la ronda previa.

Así será el sorteo

De los 16 representantes de LaLiga Santander, una decena quedarán emparejados con estos 10 supervivientes de categoría territorial, que es la aspiración del Submarino. Si no, el adversario de los groguets será uno de los cuatro semifinalistas de la Copa RFEF (Ebro, Guijuelo, Córdoba o un Leioa al que ya le tocó la pasada campaña en esta misma ronda); o, si no, de Segunda RFEF. La federación española no ha especificado si da prioridad a los equipos inmersos en Champions y Europa League a la hora de emparejarlos con los más humildes.

A continuación, los representantes de Segunda A (salvo la Real Sociedad B, por ser filial) se enfrentarán a equipos de Segunda RFEF. Todavía quedarán nueve equipos de esta categoría, que jugarán contra otros tantos de Primera RFEF (¿el Castellón tendrá suerte?). Por último, la Primera RFEF ofrecerá 10 duelos directos.

Cambio de las bases

Un sorteo cuyo funcionamiento explicó y desarrolló el lunes la RFEF, cambiando lo que este mismo organismo había publicado el pasado verano en las bases de competición, que consideraba al Castellón aún como representante de LaLiga SmartBank, privilegio que perdió con el descenso y, en consecuencia, viéndose abocado a un sorteo mucho menos favorable.

Los partidos serán en los campos de los clubs de inferior categoría, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF; y en el caso de ser de la misma, el orden lo marcará la extracción de la primera bola.

Siguientes cruces

Los 56 vencedores entrarán en el bombo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey (una especie de treintaidosavos de final), sorteada muy posiblemente el 3 de diciembre para dirimirse entre el 14 y el 16 del mes que viene, también a partido único bajo los mismos parámetros que en la actual, cruzando a los que sigan de las categorías más bajas con los de LaLiga Santander (si no, con los de LaLiga SmartBank, y así sucesivamente).