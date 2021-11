El último penalti que lanzó el Submarino fue... contra el Celta

Casi 200 días han pasado desde aquella lluviosa tarde del 9 de mayo de 2021. Concretamente, son 195 noches las que acumula el Villarreal sin que le piten a favor un solo penalti. Fue una tarde un tanto extraña en la que el Submarino recibía al Celta de Vigo, su próximo rival.

Desde entonces al Submarino no le han pitado ni siquiera una pena máxima a favor en ninguna de las competiciones en las que ha participado: ni en Liga, ni en Champions, ni en la Supercopa de Europa. Son ya 21 los partidos que acumula el equipo sin disparar desde los once metros, algo que están acusando, pues era uno de los principales recursos de los que el equipo se servía para acercarse al gol.

Y es que hasta los 16 de los 100 goles que sumó el Submarino entre Liga (60), Europa League (28) y Copa del Rey (12) la temporada 2020/2021 llegaron desde los once metros. Concretamente, en el campeonato doméstico los amarillos sacaron 12 goles de esta forma, lo que supone un 20 % del total. Además, desde el fatídico curso 2018/2019 el equipo convierte uno de cada diez goles desde el punto de penalti.

No obstante, algo ha cambiado esta temporada en la que el Villarreal es, junto al Elche, el único equipo de la Liga Santander que no ha recibido ninguno a favor. Tampoco en Champions, donde esta situación se da más a menudo, ya que 14 de los 32 equipos que la disputan no han lanzado ninguna pena máxima todavía. Aún así, el grupo del Villarreal es el único de todo el torneo en el que aún no se ha plantado la pelota en los once metros.

Dicha tesitura suele ser habitual en equipos que demuestran dificultades para asomarse al área rival, pero no es el caso del Villarreal. El conjunto dirigido por Unai Emery acostumbra a pasar más del 30 % del tiempo del partido el tercio de campo rival. De hecho, solo contra los grandes rivales (Chelsea, Atlético de Madrid, Real Madrid y Manchester United), el partido de ida del guerrero Young Boys (27 %) y el último encuentro contra el Getafe (29 %) no ha rebasado esta cifra.

Esto invita a pensar que se trata de una situación transitoria que se debe en gran medida a las prolongadas ausencia del jugador que más penaltis provocó el curso anterior: Gerard Moreno. El Trofeo Zarra de las últimas dos temporadas no solo convirtió las 12 penas máximas que lanzó el año pasado, sino que provocó cinco de las 16 que dispuso el equipo. En este sentido, se puede llegar a la conclusión de que en cuanto el 7 recupere la regularidad, el Villarreal volverá a asomarse a los once metros.