Emery, tras el empate del Villarreal ante el Celta: "Hemos hecho un partidazo pero el punto es insuficiente"

El Villarreal volvió a mostrar su lado más competitivo, pero la falta de acierto le privó de lograr la primera victoria a domicilio en Balaídos. A pesar del resultado, Unai Emery “felicitó a los suyos por el gran trabajo realizado, especialmente a los jugadores que no venían participando” con asiduidad durante la temporada".

El técnico amarillo aseguró que el punto no es suficiente, pero se queda con el juego realizado por sus pupilos: “Necesitamos que la gente se incorpore al sentimiento de equipo. El equipo ha hecho un partidazo. Hemos creado cuatro ocasiones claras aparte del gol para marcar. Si encontramos ese acierto el partido sería otro. Les hemos sujetado bien, pero el 0-1 es un resultado que deja el partido abierto en cualquier acción”.

En el gol local, Rulli dejó el balón en boca de gol para que Brais Méndez lograra el empate. El de Hondarribia reforzó a su jugador tras el encuentro: “La foto principal es la del portero, pero yo la foto la hago del equipo. Y Rulli nos da muchas cosas buenas, nos da una idea y una personalidad al equipo muy importante. Un portero cuando sale en la foto tiene el foco más centrado hacia él, pero nosotros no lo hacemos. Voy a reforzar el gran rendimiento y el trabajo que está teniendo".

Por su parte, lamentó la falta de efectividad en las muchas oportunidad para sellar el triunfo: “El partido era para marcar el 0-2, incluso estaba pidiendo ese último esfuerzo porque con 0-1 si ocurre alguna acción desgraciada te condiciona el resultado”, y aprovechó para valorar el encuentro realizado por Iborra y Rubén Peña: “Vicente hoy ha sido Iborra, nos alegramos después de una lesión larga y también por el gran trabajo de Rubén Peña”.

Un encuentro que para Emery fue “muy bonito y de mucha intensidad” y que deja al Submarino en la zona media de la tabla: “El punto no es suficiente, estoy contento con lo que he visto, pero no con el resultado. Ahora a pensar en el siguiente partido, era una buena oportunidad pero salgo reforzado, estoy seguro de que vamos a encontrar ese puntito”.

Apartado de lesiones

El centrocampista Coquelin acabó con molestias, pero según el entrenador no parece nada importante: “Coquelin venía de unas molestias, pero están controladas en principio, creo que era un golpe y la primera exploración no era importante. Es vital para nosotros que este disponible, lo tenemos que regular porque es muy intenso y por sus características se expone más a lesiones. Hoy era duda, él quería ayudar, esperemos que no sea nada".

Los que sí han regresado de sus respectivas lesiones han sido Yeremy Pino, que renovó la pasada temporada con el Submarino, y Juan Foyth que fue titular y sustituido al final del encuentro: "Yeremy Pino venía de unas molestias que le impedían sentirse cómodo. Ha tenido buena disposición en el campo y tenemos la idea de que el martes esté bien. Por su parte, a Foyth le hemos querido dar descanso en los últimos minutos porque venía de un tiempo inactivo".

Una situación delicada para el Villarreal en la enfermería de cara al exigente calendario que tiene por delante. Capoue y Danjuma fueron baja de última hora mientras que Asenjo y Alcácer tampoco estuvieron disponibles. Además, Gerard Moreno sigue su proceso de recuperación. Unai Emery aseguró que unas lesiones tienen más riesgos que otras: "A ver si podemos recuperar a alguno de los cuatro de cara al partido ante el Manchester United". Por último, afirmó que "cree en el equipo y en los jugadores" de cara a los próximos encuentros.