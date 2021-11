El Villarreal C se estrella contra su cruda realidad frente al Olímpic (1-1)

El Villarreal C se empieza a perecer al verdadero muro de las lamentaciones. Quiere, pero no puede. Lo intenta, pero no acaba de definir. Domina, pero todo se le vuelve en su contra. Ayer hasta algo extraño hoy en día se topó: un árbitro anticasero. Todo lo que vio el trencilla, a favor de los visitantes. Cuatro amarillas a los vila-realenses, ceo a los setabenses. Tres extrañas caídas en el área blanca, ninguna fue señalada como penalti.

A todo ello, este equipo que entrena Pere Martí anda muy limitado. El segundo filial pasará de acariciar el ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña a no descuidarse si no quiere ser un aspirante a luchar por no descender a Preferente. Claro que mereció ganar el Villarreal C al rocoso y reservón Olímpic, pero hay que estar más acertado en los metros finales y también no precipitarse tanto cuando los chavales ven que la cosa no funciona y se revolucionan.

El primer tiempo fue un monólogo inicial de los amarillos (64-36%), pero con el paso de los minutos los blancos equilibraron el duelo con una posesión del balón del 51-49% en el primer tiempo, donde no hubo goles. Tras el descanso la cosa no es que mejorara mucho, fue la cosa igual.

Un trallazo de Rueda (min. 53) significó el 0-1 para los setabenses, los cuales quisieron vivir de tan corta renta que al final igual lo pagan caro. El vallero Jonny Arriba puso el 1-1 (min. 73) y a partir de ahí asedio infructuoso local y tres caídas dentro del área visitante que acabaron en nada.