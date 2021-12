La liga española es una competición de alto nivel que depara partidos trepidantes. No en vano es una de las dos mejores, si no la mejor liga del mundo. Por encima ed la media, no obstante, se encuentran duelos de la talla del que va a enfrentar a Sevilla FC y Villarreal CF en la jornada 16 de la Liga Santander. Al filo de la primera mitad de la competición doméstica, el Submarino afronta un duelo de nivel Champions con la esperanza de remontar el vuelo también en liga tras la sorprendente goleada que asestó al humilde Victoria CF en la Copa del Rey. Frente a sí tendrá un Sevilla que sigue peleando en la parte alta de la clasificación, pese a que en Champions no está ofreciendo su mejor versión.

Horario Se acabó la tregua. Tras el descanso en casa contra el Barcelona, el Villarreal debe volver a amoldarse a la rutina de jugar a la hora de comer. Adaptar el ritmo y momento de comidas y entrenamientos para estar listos a las 14.00 horas del sábado 4 de diciembre, cuando deberán comparecer en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuan para enfrentarse a todo un Sevilla, con Julen Lopetegui a los mandos. Dónde ver el partido Los aficionados que no puedan desplazarse al Ramón Sanchez Pizjuan podrán acompañar la comida con este partido, que se podrá ver en Movistar LaLiga, así como seguir el encuentro de forma online a través del directo del Periódico Mediterráneo.