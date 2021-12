Gerard Moreno se suma a la causa del Villarreal

Cinco categorías separaban al Villarreal CF de un humilde Victoria. Un cita que, aunque con precauciones, invitaba a que Unai Emery, como así hizo, se dejara a un buen número de pesos pesados en Vila-real. No obstante, sí se llevó al, tal vez, su futbolista más relevante: Gerard Moreno. No tanto por el presente, sino por el futuro que llega, que pasa por el partido del Ramón Sánchez Pizjuán del sábado pero, sobre todo, por la final de Bérgamo del miércoles, donde el Submarino necesita puntuar para seguir adelante en la Champions.

Todo pasaba por que el máximo goleador nacional de la pasada temporada (30 tantos: 23 en Primera y siete en la Europa League), que recibía su segundo Trofeo Zarra, gozara de minutos y recuperase vibraciones cara al final de año que se le avecina al Villarreal, todavía con seis encuentros pendientes en los tres frentes.

Vuelta de cara

Todo fue rodado, porque aunque, con todos los respetos para el Victoria, el partido tuvo una exigencia mínima para los amarillos por el 0-8, Gerard disputó algo más de 20 minutos y marcó el 0-6.

Ha jugado un 30% en LaLiga

El delantero barcelonés comparecerá en el Pizjuán tras una ausencia de mes y medio en LaLiga Santander, pues no juega desde que pidiera el cambio, mediado el primer tiempo, en San Mamés (23 de octubre): son apenas 381 minutos en cinco apariciones (un pobre 30%) y un solo gol (Osasuna). En la Champions, Gerard jugó enteros los encuentros frente al Atalanta y Young Boys en Berna (gol).

Porque aunque ha jugado poco (708 minutos en el acumulado), ha visto portería en las cuatro competiciones a las que se ha asomado, contando la Supercopa de Europa. Es el único representante de las cinco grandes ligas (España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania) con producciones anotadora, a estas alturas (aún no demasiado profundas) de la temporada, en cuatro torneos oficiales.

Las impresiones del entrenador

Con todo, Emery, a tenor del pospartido en A Coruña, todavía no ve a Gerard lo suficientemente entero para aguantar muchos minutos, máxime cuando el sábado le espera el Sevilla, que es como visitar otra galaxia teniendo como punto de partida el reciente compromiso contra un preferente. Un partido con un ojo puesto también en Bérgamo, donde el Submarino necesita no perder para continuar en la competición de clubs más lustrosa del mundo y no caer a la Europa League, de la que aún es el vigente campeón.

La receta

«Gerard es muy importante y no queremos forzarle», comentó Emery. «Le necesitamos, pero tiene que ir volviendo progresivamente para no forzar la zona dañada», puntualizó el técnico amarillo quien, sin el 7, no ha acabado de encontrar la fórmula para que el Submarino marche a velocidad de crucero.