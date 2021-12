El Villarreal se verá las caras con el Sevilla en un trascendental duelo con aroma a Champions, que podría cambiar la dinámica de un Submarino que no está tan arriba como debería. El equipo de Unai Emery necesita ganar en el Ramón Sánchez Pizjuan para realzar el vuelo en la encarnizada lucha por las plazas europeas. Para ello, el técnico de Hondarribia cuenta con un alta que promete ser fundamental en el devenir del encuentro.

Gerard Moreno, trofeo Zarra de la pasada temporada y máximo artillero del equipo, está de vuelta. El número 7 del Villarreal ya tuvo sus primeros minutos en Copa del Rey ante el humilde Victoria de A Coruña. El de Santa Perpetua regresó a los terrenos de juego haciendo lo que mejor se le da, marcar goles. Suyo fue el sexto tanto del equipo en la abultada victoria contra el equipo coruñés por 0-8.

Con su regreso, el entrenador del Villarreal ya puede disponer de su once de gala al completo. La enfermería queda así con Francis Coquelin y Serge Aurier como únicos ocupantes, puesto que no viajaron entre semana. En portería no hay duda de que Gero Rulli será el guardameta, por delante de Raúl Albiol y Pau Torres. A su derecha Juan Foyth parece inamobible, mientras que a su izquierda Alfonso Pedraza parte con ventaja sobre Pervis Estupiñán, que ya salió de inicio en Copa. En la medular Dani Parejo y Étienne Capoue parecen inamobibles. A su lado todo apunta a que Moi Gómez partirá desde la izquierda y Yeremy Pino hará lo propio de la derecha mientras que en la punta de ataque, Manu Trigueros volvería a ejercer de falso nueve o mediapunta junto a Arnaut Danjuma, mientras que Gerard Moreno partiría como revulsivo.

Sevilla

Frente a ellos tendrán un Sevilla que tratará de defender en su feudo una cuarta posición que le está costando mantener. Los de Julen Lopetegui tienen a sus vecinos béticos pisándoles los talones y no pueden permitirse fallar contra el Villarreal si no quieren que el máximo rival les arrebate la plaza Champions. Sin embargo, para ello no podrán contar con su capitán, Jesús Navas, ni con su máximo goleador, Yussef En Nesiry, que siguen recuperándose de sendas lesiones. Por otro lado, Suso y Erik Lamela son duda y podrían aspirar a ocupar la banda derecha del cuadro nervionense en el partido que les enfrenta al conjunto amarillo.

Posibles alineaciones

Villarreal CF: Gero Rulli; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raúl Albiol, Juan Foyth; Moi Gómez, Dani Parejo, Étiene Capoue, Yeremy Pino; Arnaut Danjuma, Manu TrigueroS

Sevilla CF: Bono; Marcos Acuña, Diego Carlos, Jules Koundé, Gonzalo Montiel; Fernando Reges, Joan Jordan, Ivan Rakitic; 'Papu' Gómez, Rafa Mir, Lucas Ocampos.