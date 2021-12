Emery: "El Sevilla es un reto para el Villarreal, es uno de los cuatro de arriba"

Se motiva ante los grandes. El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha reconocido este viernes que su equipo tiene, con motivo de la visita al Sevilla (14.00 horas), la oportunidad de cambiar su situación a pesar de que el rival es un equipo muy sólido y que pierde en muy pocas ocasiones. “Contra los equipos de arriba y top hemos hecho grandes partidos, pero no hemos ganado. Vamos a ver si somos capaces de desequilibrar su sistema defensivo y podemos ganar”, dijo.

Oportunidad de lograr una gran victoria

“La oportunidad es mañana, el siguiente partido, no para demostrar, más para consolidar lo positivo y mejorar otras cosas. El Sevilla es el cuarto equipo, consolidado en la lucha por la cuarta plaza. Es un equipo muy sólido, un equipo que pierde muy poco, por lo que supone un reto. Contra los equipos de arriba y top hemos hecho grandes partidos, pero no hemos ganado. Y el de Sevilla es un reto así, en el que vamos a ver de qué somos capaces y de si podemos ganar ante un gran equipo”.

Partido

“El partido irá en la dirección de ver si somos capaces de imponer nuestro ritmo y desactivarles. Son un equipo fuerte y sólido, a lo que suman grandes jugadores y de mucha calidad. Nos van a exigir mucho en defensa y deberemos estar muy acertados. Vamos a ver si somos capaces de desequilibrar su sistema defensivo”.

Mejor plantilla

“Es complicado, tiene muchos matices y para ser fiables habría que ver jugador por jugador”.

Situación del equipo

“La clasificación está ahí y marca lo que ha hecho cada uno. Nosotros no estamos en la posición que queremos, por lo que buscamos recuperar sensaciones para encontrar la regularidad. Iremos dando pasos partido a partido, pero sabemos que estando por debajo de las expectativas”.

Cómo llega el equipo

“El equipo llega bien, con predisposición y las ganas de que las cosas salgan bien. El nivel de exigencia es alto, trabajando para ser intenso en los 90 minutos y esa es una tarea que queremos seguir mejorando”

Champions condiciona

“Nos centramos en el partido de mañana, ambos equipos tenemos un partido clave, pero los dos sabemos que lo importante es la liga y será así”.

Minutos finales clave

“El equipo tiene exigencias altas y si no las logra puede que le afecte. Es verdad que cuando encajas un gol al final lo nota, a excepción de Vigo, el resto de partidos el equipo pierde ese control. Y en Sevilla es un equipo que en su casa empujan mucho y son capaces de darle la vuelta al partido en muy poco”.

Danjuma es punta

“Tenemos que concretar, Danjuma es un punta, un delantero que tiene características de Mbappé o Cristiano, jugador con potencia y que aunque juegue en banda es un punta y siempre va a portería. Es un punta, por lo que siempre que ha jugado Gerard eran dos puntas, no ha sido un solo referente arriba. Meter más puntas o menos nos puede restar equilibrio y ya no somos lo que somos. Con un partido abierto y sin equilibrio no nos posiciona como yo quiero.

Paco Alcácer y Boulayé

“Tenemos dos delanteros como Boulayé y Paco, jugadores que han tenido molestias y problemas, por lo que trabajamos para que estén bien. Dia es un jugador que nos sirve para correr al espacio y que tiene un proyecto de adaptación, al principio fue bien, pero ahora nos damos cuenta de que necesita esa adaptación. En definitiva encontramos que tenemos muchas alternativas y que debemos utilizar a los jugadores en cada momento”.