La suerte no ha estado de cara para el Villarreal CF. El Submarino se enfrentará al Manchester City inglés en los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este lunes en Nyón (Suiza).

Una eliminatoria cuyo partido de ida se disputará en el Estadio de La Cerámica el 15/16/22/23 de febrero y la vuelta en Manchester el 8/9/15/16 de marzo.

Ante el campeón inglés

El Manchester City, entrenado por Josep Guardiola, es el próximo rival del conjunto ‘groguet’ en UEFA Champions League. El equipo ‘citizen’ es el vigente campeón de la Premier League y disputó la final de la máxima competición europea la pasada campaña. En el equipo inglés, milita el exfutbolista amarillo Rodrigo Hernández, formado en las categorías inferiores del Submarino.

El Villarreal CF ya sabe lo que es enfrentarse al Manchester City en competición oficial. Ambos equipos se midieron en la fase de grupos de la Liga de Campeones 11/12. Los dos encuentros se decantaron a favor del equipo británico (2-1 en el Etihad Stadium y 0-3 en el antiguo El Madrigal).

¿La anécdota o la polémica?

Una de las situaciones, muy bochornosa por cierto, que se ha producido en el sorteo, en relación con el Villarreal, es que cuando tras salir la bola del Submarino, el exjugador rusa Andrei Arshavin, al sacar la bola del rival de los amarillos ha abierto dicho recipiente con el papel del Manchester United, que no le podía tocar en suerte a los de la Plana Baixa por haber coincidido en la fase de grupos. Tras ello, en la siguiente extracción ha salido el Manchester City.

Un rival multimillonario y de calidad

El Manchester City de Guardiola, actual campeón de la Premier League, es un club multimillonario, aunque tuvo unos inicios más humildes. Fue fundado el 23 de noviembre de 1880 bajo el nombre de St. Mark's (West Gorton), luego pasó a llamarse Ardwick Association Football Club en 1887 y finalmente, el 16 de abril de 1894, se convirtió en el Manchester City. El club disputa sus partidos en el Etihad Stadium desde 2003, habiendo jugado en el Maine Road desde 1923. El club adoptó sus camisetas de local Celeste en 1894 en la primera temporada de la versión actual del club, y se han utilizado desde entonces.

Después de recuperar su sitio en la Premier League en 2002, el 1 de septiembre de 2008 Abu Dhabi United Group for Development and Investment, un grupo inversor de los Emiratos Árabes con Mansour bin Zayed Al-Nahyan como máximo accionista, se hizo con el control del club por unos 250 millones de euros, relevando al ex primer ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra, hasta entonces dueño de la entidad. Desde la llegada de los nuevos dueños, el club ha obtenido un total de 16 títulos oficiales, entre los que se destacan cinco Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 y 2021), y disputó por primera vez una final de la Liga de Campeones, en 2021, dónde perdería por 1-0 ante el Chelsea F. C. con gol de Havertz al minuto 42 del primer tiempo.

Todos los cruces de octavos de final

Estos son los emparejamientos de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyón (Suiza):

Benfica (POR) - Real Madrid (ESP)

Villarreal (ESP) - Manchester City (ING)

Atlético de Madrid (ESP) - Bayern Múnich (GER)

- Bayern Múnich (GER) Salzburgo (AUT) - Liverpool (ING)

Inter Milan (ITA) - Ajax (NED)

Sporting Lisboa (POR) - Juventus (ITA)

Chelsea (ING) - Lille (FRA)

París St. Germain (FRA) - Manchester United (ING)

Los encuentros se disputarán a las 21.00 horas de los días 15/16/22/23 de febrero (ida) y 8/9/15/16 de marzo (vuelta).