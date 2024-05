Marcelino y la previa del Celta-Villarreal: "Gerard Moreno está descartado"

Es el sino de toda la temporada. Las lesiones. Esos malditos contratiempos físicos que, semana tras semana, están lastrando al Villarreal CF en el presente ejercicio. No es una excusa, porque pasa cada campaña y le sucede a todos los equipos, pero lo del Submarino en la presente temporada es digno de estudio. Gerard Moreno no podrá estar en el compromiso liguero de la 34ª jornada de LaLiga que enfrentará en Vigo al Celta y el conjunto amarillo, una baja confirmada este viernes por Marcelino García Toral.

El técnico del combinado de la Plana Baixa ha analizado cómo llega su equipo para afrontar el encuentro de este domingo en Balaídos (16.15 horas, Dazn), en el que tampoco estará Bertrand Traoré, que sufre una rotura muscular, mientras que Alfonso Pedraza, una vez superadas sus molestias físicas de principios de semana, estará a disposición del asturiano, así como el central marfileño Eric Bailly, una vez dejada atrás su lesión.

Marcelino García Toral, durante el entrenamiento del pasado jueves del Villarreal. / Villarreal CF

Estado de la plantilla

"Eric (Bailly), en principio, lleva toda la semana entrenando a ritmo normal del grupo, por lo que estará disponible. Gerard (Moreno) no lo va a estar. Alfonso (Pedraza) tuvo algún problema al inicio de la temporada, pero hoy ya se ha incorporado, y sí que estará".

Partido complicado

"El Rayo se jugaba, más o menos, lo mismo que el Celta. En ningún caso nosotros ganamos al Rayo, porque ellos no se jugaran nada, sino porque jugamos un buen partido, estuvimos más acertados que ellos y tuvimos buenas ocasiones. Ahora contra el Celta sabemos que jugamos un partido similar. Creo que es el equipo que más diferencia puede tener, y más negativa, entre los méritos adquiridos y los puntos sumados. Tenemos que tener mucha atención y defender muy bien. Si defendemos como lo hicimos contra el Rayo, tendremos muchas opciones de ganar".

Marcelino García Toral, en un entremamiento del Villarreal. / Villarreal CF

La buena segunda vuelta

Le damos mucha naturalidad. Establecemos principios lógicos de comportamiento y esto va en función de la competitividad. Como hizo el presidente hace poco brindar por el objetivo de la permanencia, cuando hace poco había habido dudas. Ahora en la segunda vuelta nos encontramos que somos un equipo muy bueno, gracias al trabajo que hemos hecho. Ahora tenemos que sumar una buena dinámica. De los últimos 8 partidos, ganamos 6 y empatamos 1. Tenemos que tener la humildad y la mentalidad de saber que vamos a jugar contra el Celta, que tiene muy buenos futbolistas en ataque, y vamos a tener que defender muy bien.

El objetivo de Europa

Las situaciones son diferentes y no las planificas y organizas cómo quieres, sino que aparecen. Sabemos que en las competiciones un día malo te sentencia. Y no solo nos ha pasado a nosotros, sino que ha habido más casos. Nosotros tuvimos errores en el partido de ida de Europa, estuvimos flojos y el rival lo aprovechó. En cambio, el partido de vuelta fue uno de nuestros mejores partidos desde que estoy en el Villarreal. En Europa pasa eso, a veces llegan al final los equipos que más acertados están en los momentos claves de la temporada.

Piña previa del Villarreal ante el Rayo Vallecano. / GABRIEL UTIEL

Tipo de partido

Desde el punto de vista técnico ha pasado muy poco tiempo para ver lo que ha supuesto para ellos el cambio de entrenador. Desde fuera, prescindir de Rafa, no me pareció una postura muy lógica, pero es fútbol y tenemos que estar a expensas de esas decisiones. A partir de aquí el Celta se ha movido con más regularidad. Ahora tiene un juego en el que creo que en el aspecto ofensivo tiene jugadores con brillantez. Al igual que nos pasa a nosotros ahora, que tenemos jugadoras en la zona ofensiva en estado dulce. Tenemos que defender bien e intentar jugar como nosotros sabemos. El partido va a ser difícil, pero nosotros vamos con la intención de ganar allí. Vamos, tenemos que demostrar, que sabemos que va a ser complicado.

La lucha por Europa

"Creo que hay que ganar el siguiente y si ganamos, seguimos sumando. No echamos cuentas de futuro, porque todo pasa por lo inmediato, y lo inmediato es poner todas nuestras armas, que van a ser muchas, para ganar. Lo importante, lo que nos dejará tranquilos, es demostrar nuestro máximo potencial en Vigo. Si eso sucede, tenemos muchas opciones de ganar. Si sumamos 3 puntos, nos quedarán 4 partidos para sumar 12. No hay que hacer cábalas".

Marcelino durante un encuentro. / VILLARREAL CF

400 partidos en Primera

"Es una gran satisfacción. Digamos que un grupo de personas hemos empezado una historia, que ha sido muy bonita la mayoría de las veces. Es obvio que estamos muy satisfechos, porque desde el primer día hemos trabajado con la máxima ambición. Cuando empiezas, no puedes pensar que va a ser así, pero ahora lo es y a ver a cuántos llegamos. A Luis Aragonés no voy a llegar, pero más haremos".

Un aprendizaje de estos 400 partidos

"Me quedo con que he disfrutado mucho más de mi profesión de lo que he sufrido, porque han sido momentos puntuales. Siempre he hecho esto con pasión y con ilusiones, y entonces disfrutas de ello. Ahora tengo 30 años más que cuando empecé, pero la mentalidad sigue siendo la misma. Solo puedo agradecer al fútbol y a quien me haya ayudado a elegir mi profesión como entrenador, darle las gracias tremendamente, porque mi vida como entrenador ha sido muy satisfactoria. Solo puede dar las gracias a esas personas".

Imagen del Villarreal durante el entrenamiento de esta semana. / VILLARREAL CF

¿Futbolista o entrenador?

Sin ninguna duda, elegiría futbolista. Primero, la edad, que te ayuda mucho. Eres optimista, ves lo cercano, lo bueno… Y en este mundo tampoco echas muchas horas a nivel físico, aunque sí a nivel mental. Aunque paradójicamente a mí me ha ido mejor como entrenador que como futbolista. Como entrenador tienes más soledad en la derrota y te lleva más tiempo, sufres más con cualquier adversidad porque tienes más edad, aunque como he dicho, por suerte he tenido muchos buenos momentos.