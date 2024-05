La crónica | María Llompart salva al Villarreal femenino ante el Éibar con un penalti en el minuto 97 (1-1)

Un gol en el minuto 97, de penalti, le dio un punto al Villarreal femenino cuando acariciaba la derrota frente al Éibar en el Mini Estadi. Todo llegó a última hora, como si el partido no tuviese 90 minutos. Las vila-realenses se estrellaron contra el infortunio y contra la portera vinarocense María Miralles (tres grandes paradas), y en el minuto 86 las armeras se le adelantaron en el marcador asestando un duro golpe al equipo de Sara Monforte. No se derrumbaron, siguieron peleando y encontraron premio en el minuto 97 con un penalti protestado donde María Llompart no erró y puso el 1-1 final.

Partido bien trabajado por el Villarreal que al final pudo arrancar un merecido punto. / SD Éibar

El punto no era bueno, y la derrota aún era peor. Este era un encuentro que se tenía que ganar sí o sí para salir del descenso y para alejarse un poco de las plazas que cierran la tabla, y se empató a última hora. Con el Sporting Club Huelva virtualmente descendido, queda una plaza que conduce a la Segunda Femenina y cuatro aspirantes a ella.

En lo que fue la primera parte, el Villarreal tuvo una elevada posesión de balón, y tuvo también mucha presencia en las inmediaciones de la portería del Éibar defendida por la vinarocense María Miralles, la cual salvó un par de veces a su equipo en la primera parte. Las eibarresas presentaron un planteamiento más de contención (cinco defensas) para no verse sorprendidas a las primeras de cambio por la presión vila-realense.

Las vila-realenses tuvieron más posesión y las ocasiones en este partido. / SD Éibar

Sin goles

El primer tiempo finalizó con un querer y no poder del Villarreal ante un rival reservón que se lo dejó todo para la segunda parte. Los segundos 45 minutos arrancaron sin cambios, aunque pronto llegaría la primera modificación en el conjunto de la Plana. Entró en el campo la delantera Kanteh en el minuto 53 y se retiró Rocío García.

El crono empezaba a volar para las muchachas de Sara Monforte que no estaban encontrando la fórmula para desactivar al equipo guipuzcoano. Precisamente las visitantes dieron un paso al frente en el segundo tiempo, el dominio de la pelota no fue tanto para las locales. En el minuto 61 el Éibar dio un aviso con un remate ajustado a cargo de Andrea Sierra.

Emoción

María Miralles realizó otra gran intervención para evitar el gol del Villarreal, en el minuto 67. Luego llegó la emoción de la recta final del partido. Cambios y duro golpe. En el minuto 86 Laura Camino, a pase de la austríaca Annelie Leitner, puso el 0-1, para sorpresa. No se derrumbaron las de la Plana y en el minuto 97 pusieron las tablas desde el punto de penalti. María Llompart no erró.

Ficha técnica:

-1- Villarreal: Elena de Toro; Yenni Giménez, Ainhoa Campo, Cristian Cubedo, Raquel; Lucía Romero, María Romero (Thais Reiss, min. 73), Paola Soldevila, María Llompart; Rocío García (Kanteh, min. 52) y McKenna.

-1- Éibar: María Miralles; Elba, Andrea Sierra, Juliana, Carla Andrés, Eider Arana; Arene (Yonei, min. 89), Kakounan (Noko Mathlou, min. 90), Espe Pizarro (Annelie, min. 72); Laura Camino (Zaira, min. 89) y Ane Campos (Andrea Álvarez, min. 72).

Gol: 0-1. Min. 86: Laura Camino. 1-1. Min. 97: María Llompart (p).

Árbitra: Paola Cebollada López (Zaragoza). Amonestó a las locales Ainhoa Campo; y a las visitantes María Miralles y Kakounan. Roja a la visitante Andrea Álvarez (min. 98).

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 500 espectadores.