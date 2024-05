El análisis de Marcelino | «La victoria del Villarreal tiene mucho mérito tras caer en Vigo»

Marcelino García Toral se mostró exultante tras la agónica e importante victoria lograda por el Submarino ante el Sevilla. «No se puede hablar de justo o injusto. El fútbol se define por el acierto que tengas en las áreas: el Sevilla estuvo muy certero en la primera parte y nosotros, menos», reconoció el técnico, que además enfatizó en que «ganar te ayuda mucho», aunque se sinceró insistiendo en que «si no se hubiera ganado, no se podría estar descontento con el rendimiento del equipo; pero tras varios partidos en casa en los que el equipo no fue capaz de ganar, pues vencer, y de esta manera, nos sabe mejor».

El entrenador asturiano resaltó con entusiasmo que el equipo «está en una buena dinámica, a diferencia de cuando jugó en Sevilla en la primera vuelta». «Somos equipos destinados a estar arriba y no lo hemos estado. Fue un buen partido y nosotros pudimos ganarlo. Más allá de justicia o injusticia, merecimos la victoria». señaló.

Sin embargo, la felicidad no era plena: la nota negativa fue la lesión de Francis Coquelin, de quien declaró que «sintió algo en la pierna operada a la caída de un salto». «Vamos a ser optimistas y que sea algo como le ocurrió este curso en Rennes, que se quede todo en un susto», dejó caer el míster.

Marcelino recordó el pasado para valorar de donde venía el equipo. «Si encajábamos tres goles en cada partido, y con los goles encajados que llevábamos, en València o en Las Palmas, íbamos a sufrir para lograr la permanencia». «Pero, desde entonces, mejoramos el juego y encajamos menos goles», reflejó. Ese cambio de tendencia provocó un punto de inflexión: «el equipo mejoró; y es por ello que jamás tuve la más mínima duda de que íbamos a lograr la permanencia por el compromiso de los jugadores». «Hemos ido mejorando, tanto a nivel individual como colectivo, lo que nos ha llevado a ser un equipo bueno, mejorable: encajamos dos goles, pero estamos contentos», incidió.

El asturiano fue más allá y enfatizó en que «tiene mucho mérito este partido tras perder en Vigo, por dejarnos gran parte de las opciones de ir a Europa, pero hemos hecho un gran encuentro».

«Es muy difícil ir a Europa, quedan nueve puntos (para los rivales, 12), pero tenemos que ganar y seguir ganando», señaló. «Ellos tienen ventaja y han estado arriba durante toda la competición», dijo sobre Betis y Valencia.