Miguel Álvarez: «Tenemos muchas bajas para este partido, pero lamentándonos no van a volver»

Mínimo once bajas tendrá el Villarreal B para recibir al Albacete mañana en el Estadio de la Cerámica (20.30 horas). Panorama desolador con el equipo en puestos de descenso, a cinco puntos de la permanencia y con apenas tres jornadas para el final. Pese a todo, el técnico Miguel Álvarez deja entrever que no pierde la esperanza ni la fe. «Afrontamos el partido con tranquilidad, pese a las adversidades. Me centro en lo que tengo. Tenemos muchas bajas, pero lamentándonos no van a volver», recordó.

Antonio Espigares (de verde) está sancionado y se perderá el partido de este lunes. / Juan Francisco Roca

Quiso referirse al árbitro del pasado domingo, a la lesión de Álex Forés y al VAR. «Tuvimos un partido con muchas adversidades. Hoy en día está el VAR y se pueden rectificar decisiones. Hay cosas que se deben mejorar en el futuro. Lo único que de verdad que me enfadó mucho es lo de Álex Forés. Eso es de locos. Todos los jugadores del Amorebieta estaban con las manos en la cabeza y que digan que no ha pasado nada... Pues no. Es una entrada que es una rotura en la tibia. Que no entre el VAR y no sea ni falta... Es un chico con mucho futuro y ahora va a tener que estar parado un tiempo», manifestó el técnico.

Volviendo al encuentro de mañana contra el Albacete, Miguel Álvarez destacó que «tenemos un partido muy bonito para jugar contra un rival que ha ganado los últimos cinco partidos. Así que ya no podemos pensar en el Amorebieta a estas alturas».

Jorge Pascual, presionado por Javi Aznar y Marcos Sánchez, será titular ante el Albacete. / Juan Francisco Roca

Las ausencias

La lista de baja para este partido queda integrada por los centrales Stefan Lekovic, Pablo Iñiguez, Hugo Pérez y Abraham del Moral, junto a los laterales Carlos Romero y Lanchi; en el centro del campo serán baja Carlo Adriano, Jordi Ortega y Alberto del Moral, y en punta de Álex Forés. Otra baja es la del sancionado Antonio Espigares.