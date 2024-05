Marcelino, disgustado tras el Villarreal-Real Madrid: «Si el Real Madrid te marca cuatro goles es imposible ganar»

Muy disgustado con la imagen del Villarreal en la primera parte. Marcelino, a pesar de firmar una extraordinaria segunda parte y reponerse al 1-4 igualando tres goles de desventaja ante todo un Real Madrid, fue muy crítico. El técnico compareció en rueda de prensa sin entender la fragilidad defensiva y la poca intensidad de los suyos en los primeros 45 minutos.

«No creo en utopías, si el Real Madrid te mete cuatro goles es imposible ganar. Estoy bastante desilusionado con la primera parte, en la segunda volvimos a ser lo que venimos siendo con un Sorloth estratosférico y el resto acercándose a su capacidad logramos empatar tras una primera parte sonrojante», apuntó.

Del mismo modo, fue crítico y reconoció «que cometió errores» porque es el máximo responsable. «Los únicos que nos jugábamos algo éramos nosotros, el Real Madrid es campeón y tiene una final de Champions, pero no lo parecía. Me considero culpable y estoy muy triste por ello», prosiguió.

Hernández Hernández amonesta a Parejo. / MANOLO NEBOT

Crítico con el arbitraje

Por su parte, se mostró indignado con la actuación Hernández Hernández por frenar diferentes acciones. «Cada vez que nos pita este árbitro suelo estar enfadado, no es algo diferente, la jugada que nos priva de uno contra uno en el tramo final indica a quién quieres favorecer. Hay falta saque rápido. No entiendo porque lo para, tendrá que explicarlo. Creo que debe intentar que fluya el espectáculo y no estamos hablando del VAR ni de jugadas puntuales», atizó.

Sobre que mensaje mandó a los futbolistas al descanso, comentó que «es una cosa que se queda en el vestuario», pero si confesó que «no grité nada».

Sobre Sorloth y el mercado

Por su parte, argumentó que si llega una buena oferta por Sorloth que satisface a las tres partes será porque se lo ha ganado. «No temo nada porque eso es el mercado y es el fútbol. Que los jugadores luzcan es positivo para nosotros».

Por último, lamentó la debilidad defensiva durante toda la temporada y dijo que deben mejorar mucho de cara a la próxima temporada. «Hemos batido el récord de goles encajados en Liga con el Villarreal. Con estos números es muy difícil jugar Europa y si queremos hacerlo tendremos que bajar mínimo 20 tantos»; concluyó un Marcelino contrariado. n