El corazón del Villarreal B sigue latiendo a pesar de estar tocado y medio hundido: 2-2 ante el Albacete

El Villarreal B está herido de muerte, pero su corazón sigue emitiendo latidos. Se mantiene vivo y con respiración asistida. El empate evitó que se desenchufaran las máquinas de ventilación. Por momentos (con el 1-2) se le empezaba a dar por muerto, pero el 2-2 permitió recuperar las pulsaciones, aunque peor hubiese de no haber aparecido la figura de Iker Álvarez para pararle un penalti a Alberto Quiles en el minuto 79. Mereció ganar y tener un color menos pálido, pero esta temporada las cosas vienen como vienen.

Cúmulo de bajas

Mucha juventud en un once del filial amarillo que se agarra en un clavo ardiendo para no certificar un descenso de categoría que parece su camino más inmediato. Con una media de edad de 21,9 años, el equipo de Miguel Álvarez presentó un equipo donde, con todos los respetos para los demás, serían titulares Iker Álvarez en la portería, Adrià Altimira en el lateral diestro, Diego Tasende en el izquierdo y Javi Ontiveros en el carril izquierdo (son los que más habituales suelen ser). A pesar de todo lo dicho, el filial le jugó de tu a tu a un rival que despertó cuando se vio por detrás en el marcador.

Con once bajas, diez por lesión y una por sanción, el técnico del filial presentó una alineación con muchos parches y las ganas de los chavales de la escuadra vila-realense condujeron el partido contra el Albacete en una locura en la primera media hora de juego. Tiro al palo de Javi Ontiveros (min. 4), doble paradón del arquero visitante Vaclick (min. 6) a tiro del extremo marbellí, réplica visitante con un cabezazo envenenado de Alberto Quiles (min. 17) hasta que se pasó de las balas de foguero a las de plomo.

El decisivo Villarreal B-Albacete, en imágenes / Manolo Nebot

Intercambio de golpes

En el minuto 23, el colegiado señaló penalti (protestado) por derribo a Jorge Pascual. Analizado por el VAR se dio conformidad y Javi Ontiveros esta vez no erró y puso el 1-0. Sin tiempo a saborear ese gol, una falta lanzada por Riki la cabeceó a la red el examarillo Antonio Glauder (min. 25) y sin tiempo a digerir el duro golpe, llegó el segundo. Nadie marcó a Juanma García y este, a placer, batió a Iker Álvarez por segunda vez. Con el 1-2 se llegó al descanso, aunque pudo llegar la igualada en el minuto 44 con un tiro de Tasende que finalizó con el balón estrellándose al palo.

Segunda parte

Otro tempranero penalti puso al Villarreal B de nuevo en el partido. Manos dentro del área y Javi Ontiveros, en el minuto 54 puso el 2-2. También acertó desde los once metros. Por delante un mundo y tocaba seguir trabajando a tope para buscar ponerse por delante en el marcador. El empate mantenía al Villarreal B con el corazón latiendo a falta de dos partidos, de seis puntos por dirimirse.

Tras el 2-2 el partido se volvió en un monólogo amarillo. Miguel Álvarez hizo los dos primeros cambios de una tacada en busca de más equilibrio. El filial seguía intentado imponer su ley. Del posible 3-2 no subió al marcador el 2-3 de puro milagro. El colegiado señaló un riguroso penalti por empujón de Dani Requena. Lanzó Quiles e Iker Álvarez le paró el trayecto y rechazó el cuero. Una parada salvadora.

Luego querer y no poder hasta el final. Debutó el joven atacante burrianense Pau Cabanes para reforzar una debilitada delantera. Se intentó por mediación de Rodrigo y de Tiago -incluso apareció Tiago-, pero el 2-2 no se movió. El descenso aún no ha llegado. Hay vida e, incluso, esperanza. El domingo, en Valladolid, alegría o muerte.

