La previa | El Villarreal B está contra las cuerdas y sólo le vale ganar al Albacete en La Cerámica

Las últimas páginas de esta historia del Villarreal B parecen más bien escritas por el peor enemigo posible. Todas las desgracias se le han acumulado al filial amarillo en este tramo tan decisivo de la campaña, con un pie y casi medio en Primera Federación, con once bajas (diez de ellas por lesión) y con todo el infortunio del mundo. Hasta el VAR no se apiada del equipo de Miguel Álvarez que esta tarde noche frente a un enrachado Albacete se juega el ser o no ser. Una derrota lo echaría todo al traste. De no pensar en lo que podría suceder a no poder enderezar el rumbo de esta plantilla tan joven y castigada por las lesiones de los pesos pesados.

Y por si todo lo dicho no fuera poco, llega al Estadio de la Cerámica un Albacete que virtualmente está salvado. Le falta uno o dos puntos, o ninguno, para evitar la debacle. Los manchegos, que llegarán respaldados por su afición, acumulan cinco triunfos seguidos y buscan el sexto. El pasado fin de semana logró superar al líder Leganés, al que le hizo retrasar el alirón por el ascenso a Primera. Un conjunto, eso sí, capaz de lo mejor y también de lo peor.

Adrià Altimira pelea un balón con Rodri Alonso en el entrenamiento del pasado miércoles. / Juan Francisco Roca

El Villarreal B ha visto como en menos de una semana se ha quedado sin el concurso de dos de sus principales piezas. Una, la del centrocampista Carlo Adriano, el hombre canalizado del juego, futbolista indispensable. Y dos, la del delantero y máximo realizador Álex Forés. Sus 17 goles (ninguno de penalti) era su tarjeta de visita. Peligroso en el área y con el balón en los pies. Pues ni el uno ni el otro estarán en estas tres últimas jornadas, cuando más falta le harían al equipo.

Hospital amarillo

No es una enfermería este Villarreall B, más bien parece un hospital amarillo por la gran cantidad de bajas por lesión que presenta en su equipo. Hasta diez, nada más y nada menos. El delantero Álex Forés, como se ha dicho antes, es una ausencia muy significativa. Junto al ariete valenciano no estarán por lesión los centrales Stefan Lekovic, Pablo Iñiguez, Hugo Pérez y Abraham del Moral, junto a los laterales Carlos Romero y Lanchi; en el centro del campo serán baja Carlo Adriano, Jordi Ortega y Alberto del Moral. Y la undécima baja para este partido es la del defensa central Antonio Espigares, sancionado tras ser expulsado frente al Amorebieta.

Jorge Pascual, que pelea un balón con Pau Navarro, será la referencia en el ataque amarillo. / Juan Francisco Roca

Con todo ello, acertar un once no será tarea nada fácil. Hay huecos a rellenar con futbolistas reubicados o por chavales del Villarreal C o del juvenil. En el eje de la zaga faltarán un central que acompañe a Pau Navarro. En el centro del campo es el más castigado por todas las lesiones. Confiando en que Hugo Novoa esté bien (el miércoles salió del entrenamiento antes de hora y con mala cara), le podrían acompañar Rodri Alonso, Dani Requena y posiblemente Tiago, si es que Javi Ontiveros continúa jugando de enganche, en esta ocasión por detrás de Jorge Pascual.

El rival

El Albacete recupera a Bernabé Barragán y a Julio Alonso, sancionados, y posiblemente al futbolista Djetei, mientras que seguirá de baja Álvaro Rodríguez. Por tierras albaceteñas se habla de ganar para certificar la permanencia.

