Miguel Álvarez: «Hemos tenido mala suerte en los partidos más decisivos de la temporada»

Miguel Álvarez habló ayer como debería hablar un entrenador al que el infortunio de los últimos meses, en cuanto a lesiones se refiere, estuviese ya descendido. La cosa anda por ahí. Este domingo se puede certificar el descenso del Villarreal B a Primera Federación. «Acabe como acabe la temporada, mis compañeros y yo estaremos con la conciencia bien tranquila», para agregar que «estoy enfadado conmigo mismo porque igual podía haber aportado algo más. Pero sí que puedo decir que ha sido el año que más hemos trabajado el cuerpo técnico, en todos los sentidos». Y recalcó que «hemos tenido muy mala pata en los partidos trascendentales de la temporada», por las lesiones y sanciones.

El ciclo del filial en Segunda apunta a concluir mañana ante el Real Valladolid. Adiós a dos maravillosas temporadas en Segunda «Mi gran objetivo era haber estado tres temporadas con el filial en Segunda. Era el gran objetivo y me voy un poco enfadado por no haberlo conseguido», dijo, y matizó que ese «me voy» no quiere decir que se vaya del club el 30 de junio.

Desenlace final

Ahora que todo llega a su fin y que el Villarreal B tiene más o menos marcado su futuro, de regreso a Primera Federación, Miguel Álvarez recalcó que «hemos estado cerca de ganar muchos partidos, pero cuando no los ganas es porque algo falla. A nosotros, como equipo joven, nos faltó eficacia en ambas áreas». Y también recordó los galimatías para poder hacer el once en las últimas jornadas o meses con la gran cantidad de bajas: once ante el Albacete y por ahí irá este domingo frente al Valladolid.

Respeto a ese partido, el técnico jienense dijo que «lo hemos preparado bien» y recordó que el conjunto pucelano «cuenta con una magnífica plantilla hecha para el ascenso a Primera». Además, confía en que «no nos afectará la faceta ambiente que nos vamos a encontrar».