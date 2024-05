La previa | La alegría y el drama se pueden conjugar esta tarde en el estadio Nuevo Zorrilla

Se podría dar el caso de que, aun dando la campanada ganando al Valladolid en el Nuevo Zorrilla, el Villarreal B certificara matemáticamente el descenso de Segunda División a Primera Federación. Y es que no depende el filial amarillo de sí mismo. Para empezar, debería esperar hoy dos buenos favores. Uno del Albacete que lograse ganar al Mirandés en el Carlos Belmonte, y que el Cartagena hiciera lo propio frente al Huesca en Nuevo Cartagonova. Solo así, con esas tres combinaciones, se lograría llegar a la última jornada del campeonato con opciones de salvarse, pero tampoco dependería de lo que hagan los chicos de Miguel Álvarez.

Y es que esta penúltima jornada de liga se jugará toda en horario unificado de las 18.30 horas y podría dejar todo el pescado vendido, al mejor por abajo donde hay cuatro equipos ingresados en la UCI, con mal color y cada vez menos pulsaciones. Villarreal, Andorra y Alcorcón lo tienen más que crudo para jugar en Segunda la próxima campaña. Luego aparecen Amorebieta (44 puntos), Mirandés y Huesca (45) que pelearán por la otra plaza que está más disputada. Uno de los tres se irá al garete.

Varios jugadodes del Villarreal B observan el partidillo que juegan sus compañeros. / Juan Francisco Roca

Malos pinchazos

El Villarreal B ha fallado los partidos que eran decisivos frente al Alcorcón y el Amorebieta, incluso contra el Albacete y, por tanto, el descenso se le ha puesto más a tiro. Tanto que hoy podría certificarse lo que se veía venir en las últimas semanas y donde tantas bajas para jugar estos encuentros tan trascendentales le han pasado factura, incluso alguna que otra decisión del VAR incompresible jugó en contra de la escuadra de la Plana.

Y como diría el clásico, mientras haya vida, hay esperanza. Pues a ganar en Valladolid y a esperar acontecimientos. No es la mejor plaza donde pescar el Nuevo Zorrilla, con un conjunto pucelano que es conocedor de que si gana al filial amarillo y si el Éibar pierde en Gijón ante el Sporting celebrará el retorno a Primera División. Así que vaya panorama el que se vivirá esta tarde. Uno que podría ascender y otro que podría descender. El campo del Valladolid se llenará hasta los topes y habrá, pues eso, un ambiente de pre-Primera División.

El joven lateral vila-realense Marcos Sánchez, en una acción del entrenamiento del miércoles. / Juan Francisco Roca

Las novedades

El Villarreal B acude a esta cita con muchas bajas, todas ellas por lesión en esta ocasión. Teóricamente, no podrán estar Hugo Pérez, Alberto del Moral, Carlo Adriano, Jordi Ortega, Abraham del Moral, Lanchi, Stefan Lekovic, Hugo Novoa, Pablo Iñiguez y Álex Forés. Igual se recupera a alguno, pero el club no suele dar pistas de las convocatorias. Así que el técnico tendrá que improvisar con un once muy parecido al que empató frente al Albacete, eso sí, con el regreso de Antonio Espigares una vez ha cumplido el partido de suspensión.

El técnico uruguayo del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, tiene la baja segura del lesionado Marco André y la duda de Anuar Mohamed Tuhami que hace dos semanas se fracturó los huesos de la nariz. En Zorrilla se espera hoy un lleno hasta la bandera.

