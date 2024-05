Parejo marca la ambición del Villarreal: "Volver a Europa es el objetivo"

Lleva cuatro temporadas liderando el centro del campo del Villarreal CF y lo hará dos ejercicios más tras su reciente renovación. Líder dentro y fuera del campo, Dani Parejo se siente con el deber de, junto a Gerard Moreno y Raúl Albiol, comandar la transición de una plantilla del Submarino que sufrirá cambios importantes con vistas a la próxima campaña.

El centrocampista de Coslada daba un paso al frente ayer para analizar presente y futuro de un conjunto amarillo que, según el organizador groguet, debe tener como objetivo para el año próximo rendir como en la segunda vuelta de esta campaña y clasificarse para competiciones europeas.

«La intención es rendir como lo hicimos en la segunda vuelta, no digo Champions, pero si llegar a Europa», indicó desde el césped de La Cerámica en la fiesta de fin de temporada del club.

Parejo en el Girona-Villarreal. / EFE / Siu Wu

Lo más arriba posible

Parejo es ambicioso. «Queremos estar arriba, pero todos los clubs lo quieren. Hay tres clubs que prácticamente juegan en Champions cada año, que son fijos, como Barcelona, Real Madrid y Atlético. A partir de ahí vamos a intentar pelear para estar lo más cerca posible de ellos. Si tomamos la segunda vuelta como referente, llegaremos porque hemos estado a su altura. Veremos si somos capaces de eso y podemos quedar por encima de alguno de ellos», expuso.

El mediocentro madrileño señaló que «ha sido un curso que al principio fue muy difícil, pero que en la segunda parte estuvimos muy bien y en una situación en la que el club y el equipo deben estar. Ese debe ser el camino».

«La primera fase fue complicada, no éramos fiables. Pero todo cambió en la segunda. Creo que debemos quedarnos con esta segunda vuelta, y con ese nivel de juego y marcar el objetivo a lograr. Si estamos a ese nivel, el Villarreal volverá a Europa», auguró.

Parejo agua la fiesta en San Mamés. / EFE

La importancia de Marcelino

Para el 10 amarillo, «desde que vino Marcelino llegó la estabilidad, con una idea muy clara de juego. El equipo también necesitaba algo así. Los resultados han acompañado y hemos hecho una segunda vuelta de Champions», recalcó. Al respecto, Parejo alabó el método del técnico asturiano. «Yo siempre he dicho que Marcelino es para mí de los mejores entrenadores que he tenido junto a Unai (Emery) y Ernesto (Valverde). Su trayectoria como técnico y en los clubs a los que ha entrenado siempre ha estado ahí compitiendo. Ya no es porque me guste a mí o no, siempre que he estado con él he logrado hacer grandes cosas, por lo que ojalá siga igual», señaló.

La renovación de Parejo en el Villarreal, junto a Roig Negueroles. / VILLARREAL CF

Continuidad

El mediocentro se mostró contento por seguir en el club: «Desde el primer momento he estado muy a gusto y muy contento en este club, en el que te tratan espectacular. Es increíble cómo hacen las cosas, cómo tratan al futbolista y, todo lo que tiene a su disposición».

«Tiene una estabilidad y una manera de trabajar impecable, a la que se suma la familia Roig. Aquí estoy agradecido, estoy muy a gusto y mi familia también. Yo he estado en cuatro clubs diferentes, y este es un club ejemplar en todos los sentidos», añadió. Y sobre la posible salida de jugadores importantes fue claro: «Fútbol es fútbol y siempre hay cambios. Es normal», terminó.