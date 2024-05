Gerard Moreno y su punto de vista: "Estaba pendiente de la Eurocopa, pero al final es el seleccionador el que elige"

Superando los habituales problemas en forma de lesiones que parece que siempre le persiguen y trabajando duro, Gerard Moreno ha cuajado una muy buena temporada 2023/24. Con 11 goles y 7 asistencias en 36 partidos entre LaLiga y la Europa League, el capitán del Villarreal CF no ha podido rubricar su interesante ejercicio, en el que ayudó a Alexander Sorloth a casi conquistar el pichichi, con la convocatoria para la Eurocopa. El seleccionador nacional Luis de la Fuente no lo ha tenido en cuenta entre los elegidos.

Pese a ello, el ariete no pierde la sonrisa y analiza el buen final de campaña del Submarino. El delantero amarillo considera que la última parte de la temporada les hace «ser optimistas de cara al próximo curso, ya que tenemos las ideas claras de los conceptos del técnico», Marcelino García Toral.

«Ha sido una temporada complicada. Al principio no empezó como todos esperábamos, pero también es verdad que la parte final ha sido buena. No pudimos lograr el objetivo de entrar en Europa, por ese mal inicio», expuso un Gerard que insistió en que «en líneas generales no estamos contentos por no alcanzar el objetivo, pero sí nos queda un mejor sabor por esta última parte que nos hace soñar de cara al año que viene».

Sorloth celebra uno de los cuatro goles de Gerard Moreno. / GABRIEL UTIEL

El trabajo de Marcelino

Gerard Moreno defendió el trabajo de Marcelino al asegurar que con los registros conseguidos desde su llegada el equipo estaría en Europa. «Ahora, en el nuevo curso, debemos intentar estar en posiciones europeas desde el principio, sabiendo lo que hicimos mal esta temporada al inicio», dijo.

El 7 explicó que desde el regreso del asturiano «hubo mucho trabajo del cuerpo técnico, a lo que se suma que nosotros teníamos ganas de darle la vuelta. Dar ese nivel nos da ilusión y optimismo de que podamos hacer lo mismo el próximo ejercicio», arguyó.

De su aportación al equipo, Gerard dijo que «físicamente ha sido una buena temporada, porque me he perdido pocos partidos y ese era uno de los objetivos».

Gerard Moreno y Alfonso Pedraza, junto a Fernando Roig (d). / Villarreal CF

La no citación con España

Sobre la no convocatoria con España para la Eurocopa 2024, Gerard se sinceró: «Al final, cuando uno tiene opciones de entrar en la lista, pues lo mira y está atento». «Sabía que se podía dar la opción de no ir. Al final el seleccionador elige a los suyos, o a los que cree que son los mejores para ir a la Eurocopa y ahora, como sé que no voy, pues a descansar y recargar pilas», argumentó.

El barcelonés lamentó que su compañero Sorloth se quedara sin el premio de ser el máximo goleador en la última jornada: «Fue injusto. Con la temporada que hizo y que acabe con una lesión justo en el momento clave, fue un golpe para él y para todos, ya que queríamos que se hiciera con el pichichi. Su temporada ha sido de 10, aunque no tenga ese premio».

Sobre la posible marcha del del propio Sorloth y de Álex Baena, indicó que «son dos jugadores muy importantes, pero «son situaciones que nos pillan un poco lejos y ojalá puedan estar con nosotros», manifestó Gerard, quien también apuntó que «de no ser así, seguro que vendrán jugadores importantes que nos podrán ayudar».